Украинские АЗС повысили стоимость бензина: что будет с ценами в ближайшие дни

Украинские АЗС повысили цену на бензин А-95. Так, 20 февраля они продают его в среднем по 56,9 грн/л, что на 1 коп. выше, чем днем ранее. На таком же уровне стоимость ресурса будет находиться и на выходных – участники рынка не ожидают резких движений со стороны АЗС.

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Дело в том, говорится в материале delo.ua, что бензин в Украину доставляют главным образом железной дорогой. А потому штормы на Черном море, разыгравшиеся в конце прошлой недели, не повлияли на поставки ресурса.

"Дефицит не задел бензин, поскольку этот вид топлива снабжают главным образом железной дорогой, а объемы снабжения морем относительно невелики. На этой неделе цены на бензин на АЗС останутся неизменными", – рассказали аналитики.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 20 февраля крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 52,95 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом

В то же время, в Украине нередки случаи продажи фальсифицированного бензина. К примеру, ранее сразу в двух регионах разоблачили АЗС, которые занимались реализацией фальсифицированного топлива. Одну такую заправку обнаружили и закрыли на Закарпатье, еще одну – в Киеве.

В целом же, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

Октановое число могут и искусственно завышать, что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. При высокой их концентрации в топливе – около 10% – это приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образование воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т. п.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в начале марта украинские АЗС могут начать снижать цены на бензин А-95. По прогнозам, стоимость ресурса упадет на около 50 коп./л.

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