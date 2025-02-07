Украинцам вместо топлива продавали фальсификат: где обнаружили опасные АЗС

В Украине сразу в двух регионах разоблачили автозаправочные станции (АЗС), которые занимались реализацией фальсифицированного топлива. Одну такую заправку обнаружили и закрыли на Закарпатье, еще одну – в Киеве.

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Об этом свидетельствуют данные Бюро экономической безопасности (БЭБ). Закарпатская нелегальная заправка работала в Береговском районе.

В ходе расследования выяснилось, что сотрудник АЗС, вероятно, без ведома работодателя наладил продажу незаконно изготовленного топлива. Это произошло после истечения срока действия лицензии на розничную торговлю горючим.

На заправке обнаружили и изъяли более 3500 литров автомобильного топлива, а также оборудование для хранения. На изъятое имущество суд уже наложил арест.

В Киеве ведомство уже направило в суд дело о незаконной торговле топливом. Разоблаченная заправка в столице работала без лицензий на хранение и продажу топлива. Следствие установило, что на АЗС продавали и бензин, и дизельное топливо, и автогаз.

В ходе обысков изъяли более 10 тонн горючего и оборудования, которое использовалось для нелегальной торговли. Это, в частности, колонки, емкости для хранения горючего и насосы.

Деятельность незаконной киевской АЗС была прекращена, горючее изъято, а оборудование демонтировано. Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет более 1 млн грн, отметили в БЭБ.

Виновников в обоих случаях обвиняют по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины – "незаконное приобретение, хранение с целью сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров, в частности горючего". Санкция этой статьи предусматривает штраф от 85 до 170 тыс. грн с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Как сообщал OBOZ.UA, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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