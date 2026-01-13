Украинские АЗС переписали цены: сколько стоит бензин на заправках 13 января

В Украине подешевел бензин А-95 – однако фактически незаметно. Так, 13 января АЗС продают его в среднем по 58,36 грн/л, что на 1 коп. ниже, днем ранее. В то же время, в экспертной среде ожидают, что до конца текущей недели (18 января) особых изменений на рынке не будет.

Как говорится в материале delo.ua, изменений не будет даже с учетом того, что "бензин в опте за прошлую неделю несколько подорожал". В частности:

На вечер пятницы, 9 января средняя оптовая цена А-95 в Украине выросла на 16 коп./л – до 50,4 грн/л (по сравнению со 2 января).

В течение 8-9 января рост составил 28 коп./л.

Впрочем, признал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, в более отдаленном будущем цены на бензин могут вырасти. Привести же к этому, по его словам, могут:

Потенциальное продолжения ослабления гривни.

"На прошлой неделе доллар пересек отметку в 43 грн. И в дальнейшем может вырасти еще больше", – говорится в материале.

Рост нефтяных котировок после того, как США начали захватывать российские танкеры.

"В перспективе это может привести к удорожанию бензина", – отмечает эксперт.

Впрочем, акцентирует он, подорожания может и не произойти. Ведь даже на снижение маржи, неизвестно, "пойдут ли сети на повышение цен в условиях низкого спроса".

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В то же время, по данным "Консалтинговой группы А-95", 13 января украинские АЗС продают бензин в среднем по 50-61,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках WOG, ОККО, Grand Petrol.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС ZOG.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Национальном банке прогнозируют, что в 2026 году в Украине существенно подорожает топливо – в частности, бензин, дизель и автогаз. Причина – вступление в силу новых акцизов с 1 января.

