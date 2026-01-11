Украинские АЗС отменят текущие цены на бензин: в НБУ рассказали, к чему готовиться

В Национальном банке прогнозируют, что в 2026 году в Украине существенно подорожает топливо – в частности, бензин, дизель и автогаз. Причина – вступление в силу новых акцизов с 1 января.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Рост акцизов спровоцирует длительное повышения цен на топливо.

По ожиданиям, подорожание продолжится и после 2026 года.

"Планируемое повышение акцизной нагрузки на топливо будет обуславливать ускорение роста цен на него в последующие годы", – говорится в сообщении.

Сами же акцизы выросли существенно. Согласно законодательству, с 1 января 2026 года:

На бензин они составляют 300,8 евро за 1000 литров (было – 271,7 евро).

На дизель – 253,8 евро (было – 215,7 евро).

На автогаз – 198 евро (было – 173 евро).

Резкого подорожания не будет?

Впрочем, в экспертной среде отмечают, что резкого влияния на рынок новые акцизы не окажут. Так, по словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, высокая маржа и конкуренция не позволять АЗС взвинтить цены по крайней мере, на бензин.

Кроме того, отмечает он, на ситуацию может оказать существенное влияние погода. Ведь она может "подкосить" спрос.

"По его мнению, из-за похолодания потребление топлива в стране может снизиться. Кроме того, если температура в Измаиле упадет ниже 5 градусов, усложнится поставка топлива по Дунаю", – говориться в материале delo.ua.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине собираются начать глобальную кампанию по детенизации рынка топлива. В результате должны быть идентифицированы и закрыты все нелегальные АЗС.

