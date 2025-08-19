Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

В Украине подешевел бензин А-95. Так, 19 августа крупные сети АЗС продают его в среднем по 58,92 грн/л, что на 2 коп. ниже, чем днем ранее. В то же время, в экспертной среде считают, что в течение текущей недели (заканчивается 24 августа) заметных изменений в стоимости топлива не произойдет.

Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: ожидать, в частности, удешевления бензина не стоит даже несмотря на то, что "цены имеют потенциал к снижению на 1,5-2 грн/л".

Причиной же этого, по словам аналитиков, является высокий спрос на топливо. Который "находится на пиковом значении".

"Теоретически маржа уже очень большая, но снижение цены маловероятно, потому что сейчас высок сезон. Поэтому нет необходимости бороться за клиента, сбрасывая цену на стелах. ... На этой неделе не стоит ожидать существенных изменений на стелах АЗС", – говорится в материале.

Сколько стоит бензин на украинских АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 19 августа крупные сети разливают бензин по 54,12-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Shell – 61,99 грн/л;

SOCAR – 60,82 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках БРСМ-Нафта – 54,12 грн/л. А также "Укр-Петроль" – 54,28 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в НБУ ожидают роста стоимости топлива в 2025 году. Впрочем, по прогнозам подорожание не будет резким. Соответственно, скачка цен на АЗС не произойдет.

