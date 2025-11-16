Украинские АЗС отменят текущие цены на бензин: в НБУ рассказали, к чему готовиться

В Украине ожидается существенный рост цен на бензин А-95. Причина – новый акциз, который вступит в силу 1 января 2026 года. Так, в экспертной среде прогнозируют, что в декабре 2025 года это приведет к росту стоимости топлива на 2 грн/л от цены конца ноября. А в Нацбанке считают, что в следующем году подорожание продолжиться.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: в 2025 году же кардинальных изменений на топливном рынке не прогнозируется.

"Планируемое повышение акцизной нагрузки на топливо будет предопределять ускорение роста цен на него в последующие годы. В то же время ожидается, что до конца текущего года цены останутся относительно стабильными", – говорится в сообщении.

В свою очередь, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, сообщил, что до конца ноября стоимость бензина в Украине может вырасти на 1 грн. А до конца декабря – еще на 2 грн.

Последнее, по его словам, произойдет именно "за счет акцизов". Дело в том, пояснил Леушкин, что:

Ныне у Украины "нет нефтебаз".

А потому трейдерам придется "уже с 15 декабря контрактовать новое топливо, платить за него и понимать, что оно 1 января придет".

Ранее при повышении акцизов они закупали бензин по "старым" ценам и хранили его на базах, что позволяло избегать резкого удорожания.

"Я прогнозирую, что они уже с 15 декабря эту цену на оптовом рынке заложат. Затем она за неделю дойдет до розницы", – говорится в сообщении.

Как вырастут акцизы на топливо в Украине

В целом же, согласно действующему законодательству, с 1 января 2026 года акцизы обновятся не только для бензина, но и других видов топлива. Так:

На бензин они вырастут с текущих 271,7 евро за 1 000 литров до 300,8 евро.

На дизель – с 215,7 евро за 1 000 литров до 253,8 евро.

На автогаз – с 173 евро за 1 000 литров до 198 евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине десятки подпольных АЗС продают нелегальное топливо даже после открытия против них уголовных производств. Больше всего таких – в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях.

