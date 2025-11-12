На АЗС украинцам вместо топлива массово заливают фальсификат: где чаще всего продают "бодягу"

В Украине десятки подпольных АЗС продают нелегальное топливо даже после открытия против них уголовных производств. Больше всего таких – в Одесской, Днепропетровской и Львовская областях.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что такие заправки "торгуют топливом без чеков и без лицензий".

"После нашего обращения в БЭБ и Нацполицию правоохранители провели проверки, изъяли топливо, инициировали отмену части лицензий и даже демонтировали оборудование на ряде "бочек" (нелегальных АЗС. – Ред.). Но на бумаге результаты есть, а в реальности большинство точек продолжают работать", – говорится в сообщении.

При этом нардеп подчеркнул: теневая торговля топливом – приводит к потерям бюджета, бьет по честному бизнесу и создает риски для безопасности людей. А потому "БЭБ и Генеральная прокуратура должны наконец показать реальные результаты, а не отчеты на бумаге".

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом

В целом некачественный бензин может нанести большой вред автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

Октановое число могут и искусственно завышать, что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. При высокой их концентрации в топливе – около 10% – это приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образование воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т. п.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нацбанке ожидают подорожания топлива в Украине, причем уже до конца 2025 года. Впрочем, прогнозируют, что рост не будет резким, а потому существенного изменения цен на АЗС, в т.ч. на бензин, скорее всего удастся избежать.

