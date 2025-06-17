Украинские АЗС "отказались" удерживать цены на бензин: стоимость топлива существенно переписали

В Украине ощутимо подорожал бензин А-95. Так, 17 июня крупные АЗС продают его в среднем по 56,49 грн/л, что сразу на 21 коп. выше, чем днем ранее. При этом с начала недели топливо выросло в цене на 1,16 грн/л – в пятницу 13 июня оно стоило средние 55,33 грн/л. В то же время в экспертной среде прогнозируют, что в ближайшее время стоимость бензина вырастет еще существеннее.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети разливают топливо по 49,5-59,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,95 грн/л;

SOCAR – 58,66 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Укр-Петроль. Здесь бензин стоит 49,5 грн/л.

Что будет с ценами на бензин на украинских АЗС

В то же время, говорится в материале delo.ua, в ближайшие 10 дней стоимость бензина может взлететь – по ожиданиям, цены вырастут на 2,5 грн. Причина – подорожание нефти.

Впрочем, подчеркивается, несмотря на ожидаемое подорожание, стоимость бензина не дотянет до 60 грн/л. Ведь, подчеркивается, крупные сети АЗС, которые "имеют запас маржинальности", могут сдержать цену ниже этой отметки.

На мировых рынках дорожает нефть

В свою очередь, аналитики Reuters отмечают: стоимость нефти растет на фоне опасений участников рынка по поводу обострения конфликта между Ираном и Израилем. Ведь это повышает риск возможного срыва поставок из ключевого нефтедобывающего региона Ближнего Востока.

"Конфликт между Ираном и Израилем еще свежий и продолжается. А настроения инвесторов остаются напряженными из-за рисков войны", – говорится в сообщении.

По состоянию же на 17:28 по Киеву, нефть Brent, по данным investing.com, стоила 75,33 доллара/баррель. Что на 2,87% дороже, чем было во время предыдущей сессии.

Цена на нефть WTI составляла 72,28 доллара. Что на 2,89% дороже, чем ранее.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой вред автомобилю. Например, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке.

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