Украинские АЗС ощутимо переписали цены на бензин: сколько теперь стоит топливо
В Украине заметно подешевел бензин А-95. Так, 20 мая крупные АЗС продают его в среднем по 54,47 грн/л, что на 15 коп. ниже, чем днем ранее. Впрочем, в экспертной среде считают, что для более серьезных изменений оснований нет, а потому украинцам не стоит ожидать существенного снижения цен на топливо.
В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:
- WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;
- Shell – 57,95 грн/л.
Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – там бензин продают по 48,95 грн/л. А также в сети Укр-Петроль – 49,5 грн/л.
Что будет с ценами на бензин в Украине
В то же время, говорится в материале delo.ua, в ближайшее время украинцам не стоит рассчитывать на снижение цен на топливо – из-за ряда факторов. В частности:
- Снижения маржи трейдеров после перехода на спиртовой бензин.
- Выхода на ремонт крупного поставщика бензина в Украину – завода австрийской компании OMV.
"Завод OMV – один из четырех крупных поставщиков бензина в Украину. При сохранении нормального спроса, это придержит цену от снижения, но и предпосылок к росту цен не будет", – объяснил топливный эксперт Сергей Куюн.
Подорожание топлива существенно ускорилось
В то же время, в НБУ зафиксировали существенное ускорение подорожания топлива – с 4,8% в декабре-2024 до 9,9% в марте-2025 (год к году). Причинами же этого стали:
- повышение акцизов;
- резкие изменения цен на мировых рынках;
- мартовское ослабление курса гривни к евро – к примеру, 3 марта официальный курс евро составлял 43,11 грн, а 20-го – 45,32 грн.
Впрочем, подчеркивается, что в целом подорожание топлива оказалось ниже, чем ожидалось. На это повлияли, в частности:
- достаточность запасов;
- оптимизация логистики импортных поставок.
Более того, рассказали в НБУ, прогноз роста цен на горючее в текущем году пересмотрен в сторону уменьшения. Повлияло же на это удешевление нефти, произошедшее на фоне "охлаждающего влияния торговых противостояний на мировую экономику.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в последнее время правоохранители разоблачили незаконную продажу бензина по всей Украине. Так:
- В Одесской области злоумышленник продавал "бодягу" неизвестного происхождения.
- В Черновицкой области торговали поддельными бензинами А-92 и А-95.
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