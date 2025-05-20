Украинские АЗС ощутимо переписали цены на бензин: сколько теперь стоит топливо

В Украине заметно подешевел бензин А-95. Так, 20 мая крупные АЗС продают его в среднем по 54,47 грн/л, что на 15 коп. ниже, чем днем ранее. Впрочем, в экспертной среде считают, что для более серьезных изменений оснований нет, а потому украинцам не стоит ожидать существенного снижения цен на топливо.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – там бензин продают по 48,95 грн/л. А также в сети Укр-Петроль – 49,5 грн/л.

Что будет с ценами на бензин в Украине

В то же время, говорится в материале delo.ua, в ближайшее время украинцам не стоит рассчитывать на снижение цен на топливо – из-за ряда факторов. В частности:

Снижения маржи трейдеров после перехода на спиртовой бензин.

Выхода на ремонт крупного поставщика бензина в Украину – завода австрийской компании OMV.

"Завод OMV – один из четырех крупных поставщиков бензина в Украину. При сохранении нормального спроса, это придержит цену от снижения, но и предпосылок к росту цен не будет", – объяснил топливный эксперт Сергей Куюн.

Подорожание топлива существенно ускорилось

В то же время, в НБУ зафиксировали существенное ускорение подорожания топлива – с 4,8% в декабре-2024 до 9,9% в марте-2025 (год к году). Причинами же этого стали:

повышение акцизов;

резкие изменения цен на мировых рынках;

мартовское ослабление курса гривни к евро – к примеру, 3 марта официальный курс евро составлял 43,11 грн, а 20-го – 45,32 грн.

Впрочем, подчеркивается, что в целом подорожание топлива оказалось ниже, чем ожидалось. На это повлияли, в частности:

достаточность запасов;

оптимизация логистики импортных поставок.

Более того, рассказали в НБУ, прогноз роста цен на горючее в текущем году пересмотрен в сторону уменьшения. Повлияло же на это удешевление нефти, произошедшее на фоне "охлаждающего влияния торговых противостояний на мировую экономику.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в последнее время правоохранители разоблачили незаконную продажу бензина по всей Украине. Так:

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