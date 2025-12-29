Украинские АЗС не стали удерживать цены на бензин: что будет со стоимостью топлива после 1 января 2026 года

За выходные бензин А-95 на украинских АЗС подорожал на 8 коп. – в понедельник, 29 декабря там продают его в среднем по 52,28 грн/л. В то же время, в экспертной среде считают, что на текущей неделе (29 декабря 2025 года – 4 января 2026-го) стоимость топлива не претерпит изменений. А вот в течение января не исключается заметное удешевление бензина.

Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают: не ожидается взлета цен на топливо, даже учитывая, что с 1 января начнут действовать новые акцизы – в частности, на бензин они вырастут с текущих 271,7 евро за 1 000 литров до 300,8 евро.

"Нефть в мире дешевеет, поскольку рынок ожидает профицита на рынке в следующем году... А из-за высокой маржи сетей и снижения спроса на топливо удорожание бензина на АЗС в январе не состоится", – рассказали аналитики.

В то же время, по словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, потребление топлива в Украине ныне находится на крайне низком уровне. При чем, даже несмотря на активное использование генераторов.

В связи с этим, считает он, сети АЗС "могут отказаться от сокращения маржи". И таким образом компенсировать снижение объемов продаж.

"Соответственно, в течение января цены на АЗС с большой вероятностью будут оставаться стабильными. Хотя есть небольшие шансы, что сети пойдут на снижение в пределах 2-3 грн/л", – рассказал эксперт.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", 26 декабря украинские АЗС продают бензин в среднем по 50-61,99 грн/л. Так:

Самые высокие цены выставили на заправках WOG, ОККО.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС ZOG.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, в Нацбанке ожидают, что в 2026 году цены на топливо в Украине – бензин, дизель и автогаз – существенно вырастут. Причина – с 1 января 2026 года вступят в силу новые акцизы.

