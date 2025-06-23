Украинские АЗС могут резко повысить цены на бензин: когда ожидать

Подорожание нефти может спровоцировать существенный рост стоимости бензина в Украине. По оценкам экспертной среды, если цены на нефть дойдут до 90 долларов/баррель, бензин подорожает на 10-15%.

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Об этом сообщил экономист Олег Устенко, передают "Новини. LIVE". Он отметил: из-за того, что топливо является ключевым ресурсом, его потенциальное подорожание отразится и на других товарах, а также услугах.

"Если мы будем ориентироваться, что цена нефти 90 долларов за баррель, я бы сказал, что это означает, что произойдет ее рост на 10-15%. Соответственно, можно ожидать, что цена на продукты из нефти будет примерно в таком же размере увеличиваться. ... По крайней мере, на 10-15% может быть увеличена цена на бензин", – сказал Устенко.

Сколько стоит нефть на мировых рынках

В то же время, по данным Reuters, ближе к полудню 23 июня фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 78 центов, или на 1,01% – до 77,79 доллара за баррель. А американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 76 центов, или на 1,03% – до 74,6 доллара за баррель.

Причиной же этого в экспертных кругах называют оценку инвесторами потенциальных перебоев в поставках нефти из-за удара США по Ирану. Отмечается:

Если Иран решит мешать движению танкеров, поставки могут быть нарушены.

Пока же таких перебоев не было зафиксировано.

В то же время, отмечается, в крупном американском инвестиционном банке Goldman Sachs считают, что если поставки нефти через Ормузский пролив на месяц сократятся вдвое, то цена на Brent может кратковременно подняться до 110 долларов за баррель. А после этого поставки могут оставаться примерно на 10% ниже обычного уровня ещё в течение 11 месяцев.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

По данным же Консалтинговой группы "А-95", в понедельник 23 июня крупные сети АЗС продают бензин А-95 по 58,44 грн/л. Что сразу на 79 коп./л выше, чем было в пятницу 20 июня.

В целом же, по данным аналитиков, на заправках разливают бензин по 52-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 60,95 грн/л;

SOCAR – 60,66 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Укр-Петроль. Здесь бензин стоит 52 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине массово продают поддельное топливо – АЗС с фальсификатом выявлены по всей стране. Больше всего – во Львовской области. Там таких заправок обнаружено 87, что составляет сразу 20% от общего количества в Украине.

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