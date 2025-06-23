Цены на нефть "взлетели" из-за США: что происходит на рынках

На мировых рынках существенно подорожала нефть. Ближе к полудню 23 июня фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 78 центов, или на 1,01% – до 77,79 доллара за баррель. А американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 76 центов, или на 1,03% – до 74,6 доллара за баррель. Причиной же этого в экспертных кругах называют оценку инвесторами потенциальных перебоев в поставках нефти из-за удара США по Ирану.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Отмечается:

Если Иран решит мешать движению танкеров, поставки могут быть нарушены.

Пока же таких перебоев не было зафиксировано.

"Рынок немного успокоился, потому что перебоев пока не случилось. Но из-за того, что никто не понимает, как будет развиваться ситуация, цены всё равно держатся высоко и могут резко колебаться", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: повлиять на рынок может также сама возможность блокирования движения танкеров. В частности, из-за опасений этого:

Могут начаться задержки в поставках.

Вырасти цены на нефть.

В то же время, отмечается, в крупном американском инвестиционном банке Goldman Sachs считают, что если поставки нефти через Ормузский пролив на месяц сократятся вдвое, то цена на Brent может кратковременно подняться до 110 долларов за баррель. А после этого поставки могут оставаться примерно на 10% ниже обычного уровня ещё в течение 11 месяцев.

Тем не менее, прогнозируется, серьезных перебоев с нефтью все же удастся избежать. Ведь у всех участников рынка "есть стимулы не допустить длительных задержек".

"Ормузский пролив крайне важен для Ирана, потому что нефть — главный источник ее доходов. Поэтому длительное закрытие пролива нанесло бы серьезный экономический ущерб самому Ирану", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, ЕС вероятно, отказался от снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Среди возможных причин – влияние войны Израиля и Ирана на энергетический рынок, а также разногласия внутри самого блока.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!