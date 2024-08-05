Украинские АЗС готовятся повышать цены: когда ожидать подорожания топлива

В Украине ожидается рост стоимости автомобильного топлива. Причем уже в ближайшее время. Причина – повышение акцизов.

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Об этом говорится в отчете самого НБУ. Впрочем, отмечается в нем, из-за эффекта базы сравнения, также обусловленного налоговыми изменениями, "подорожание топлива в ближайшие месяцы существенно замедлится – с 25,5% год к году в июне, до 12% в декабре".

Регулятор объясняет, что краткосрочное понижательное давление будет иметь и значительное предложение топлива благодаря запасам, сформированным накануне повышения акцизов. Однако по мере их исчерпания и под влиянием повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривни в предыдущие периоды, цены на топливо вырастут. Ожидается же это в конце 2024 года – начале 2025 года.

"Из-за влияния на себестоимость это будет дополнительно давить на стоимость отдельных товаров и транспортных услуг. Но со следующего года снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на топливо существенно замедлится – до 4%", – резюмировали в регуляторе.

В свою очередь, экономист Олег Пендзин ранее отметил: бензин в Украине подорожает на 8-9 грн/л. Причина – рост акцизов. Однако подорожание это будет растянутым во времени: про прогнозам, настолько стоимость топлива вырастет до 2028 года.

По его словам, в ближайшее время из-за роста акцизов топливо подорожает значительно меньше – на 1-1,5 грн/л. При этом Пендзин подчеркнул: это подорожание для украинцев может пройти незаметно. Ведь прежде всего стоимость ресурса в стране сейчас зависит от цен в Европе.

"Рост на 8-9 грн будет до 2028 года. Сейчас у нас увеличение идет небольшое. Акциз на тонне бензина растет с 213 евро за тонну до 242 евро. Такой рост прибавит 1-1,5 грн за литр. К 2028 году у нас будет акциз 359 евро на тонне, это фактически европейская цифра. Оно действительно прибавит 8-10 грн. Но сейчас 1-1,5 грн мы не услышим, потому что мы зависимы от стоимости закупки бензина в Европе", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, правоохранители разоблачили на Киевщине незаконную продажу фальсифицированного топлива. Так, на одной из местных нефтебаз группа лиц хранила бензин и дизель.

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