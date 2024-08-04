Украинцам вместо бензина заливали "бодягу": где торговали поддельным топливом. Видео

На АЗС в Киевской области украинцам продавали фальсифицированного топливо – бензин и дизель. Незаконную продажу уже разоблачили правоохранители.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

фальсификат продавали через сеть АЗС за наличные;

хранили "бодягу" злоумышленники на одной из местных нефтебаз.

При этом подчеркивается: детективы БЭБ провели обыски на четырех заправках и нефтеперерабатывающем заводе. Во время их было изъято:

70 тонн дизеля;

18 тонн бензина А-95;

4 модульные станции для заправки;

12 емкостей для хранения топлива;

2 грузовых автомобиля с автоцистернами.

"Ориентировочная стоимость изъятого топлива – 4,5 млн грн. Досудебное расследование продолжается. Назначен ряд экспертных исследований", – говорится в сообщении.

Как понять, что авто заправлено "бодягой"

Как объясняют эксперты Dexpens, определить, что используемое топливо некачественное, можно самостоятельно – не прибегая к лабораторному анализу. В частности, при регулярном использовании "бодяги":

упадет мощность авто и оно не будет нормально ехать;

авто будет плохо запускаться;

будет происходить постоянная и глубокая детонация, мотор будет очень сильно трясти;

увеличится расход топлива и т.д.

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом

В целом же некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

В то же время, октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образованию воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же была разоблачена продажа фальсификата на АЗС Закарпатской области. Производство было размещено в Мукачево – его работу наладили должностные лица столичного предприятия, которое имело разрешение только на оптовую торговлю топливом.

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