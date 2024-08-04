Украинцам вместо бензина заливали "бодягу": где торговали поддельным топливом. Видео
На АЗС в Киевской области украинцам продавали фальсифицированного топливо – бензин и дизель. Незаконную продажу уже разоблачили правоохранители.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:
- фальсификат продавали через сеть АЗС за наличные;
- хранили "бодягу" злоумышленники на одной из местных нефтебаз.
При этом подчеркивается: детективы БЭБ провели обыски на четырех заправках и нефтеперерабатывающем заводе. Во время их было изъято:
- 70 тонн дизеля;
- 18 тонн бензина А-95;
- 4 модульные станции для заправки;
- 12 емкостей для хранения топлива;
- 2 грузовых автомобиля с автоцистернами.
"Ориентировочная стоимость изъятого топлива – 4,5 млн грн. Досудебное расследование продолжается. Назначен ряд экспертных исследований", – говорится в сообщении.
Как понять, что авто заправлено "бодягой"
Как объясняют эксперты Dexpens, определить, что используемое топливо некачественное, можно самостоятельно – не прибегая к лабораторному анализу. В частности, при регулярном использовании "бодяги":
- упадет мощность авто и оно не будет нормально ехать;
- авто будет плохо запускаться;
- будет происходить постоянная и глубокая детонация, мотор будет очень сильно трясти;
- увеличится расход топлива и т.д.
Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом
В целом же некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.
В то же время, октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:
- спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образованию воздушных пробок в системе подачи горючего;
- ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же была разоблачена продажа фальсификата на АЗС Закарпатской области. Производство было размещено в Мукачево – его работу наладили должностные лица столичного предприятия, которое имело разрешение только на оптовую торговлю топливом.
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