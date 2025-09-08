Украинская компания заблокировала "Газпрому" важную сделку в ЕС: подробности

Российский газовый монополист"Газпром" не может продать свою долю акций нидерландской газодобывающей компании Wintershall Noordzee, которая является одной из крупнейших на голландском морском шельфе. Гаагский суд наложил арест на акции по иску группы ДТЭК о компенсации убытков в результате незаконной оккупации Крыма.

Как сообщили росСМИ, "Газпрому" принадлежат 50% акций Wintershall Noordzee. Нидерландская Mazarine Energy выразила готовность приобрести их, после чего стороны подписали два меморандума о взаимопонимании – соответственно 20 марта и 20 августа этого года.

"ДТЭК потребовала арестовать половину акций Wintershall Noordzee для обеспечения своих требований к России по делу о национализации "Крымэнерго". До незаконной аннексии Крыма Россией структура Ахметова была крупнейшим акционером (57,49%) этой компании, поставлявшей в Крым электричество", – говорится в публикации.

Постоянная палата Третейского суда в Гааге в ноябре 2023 года приняла решение в пользу украинской компании. В результате Россию обязали компенсировать ДТЭК $207,8 млн убытков, а также выплатить проценты.

"Окружной суд Гааги в декабре 2023 года в порядке упрощенного судопроизводства удовлетворил ходатайство ДТЭК и позволил ей выполнить арбитражное решение против России в Нидерландах. Но в феврале следующего года Россия опротестовала решение Постоянной палаты третейского суда в Апелляционном суде Гааги. Рассмотрение этого дела продолжается, поэтому выполнение арбитражного решения приостановлено", – говорится в публикации.

Кроме того, в июле 2025 года в обеспечение требований ДТЭК к России был наложен арест и на долю "Газпром интернешнл лимитед" в Wintershall Noordzee.

Следует отметить, что Wintershall Noordzee является совместным предприятием "Газпром интернешнл лимитед" и немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea и управляет 11 морскими установками. "Газпром" стал акционером Wintershall Noordzee в рамках обмена активами с Wintershall Dea в 2015 году, а в марте прошлого года "Газпром интернешнл лимитед" выставила долю в Wintershall Noordzee на продажу.

Также OBOZ.UA сообщал, что австрийский суд разрешил "Нафтогазу" взыскать с России более 120 млн евро, наложив обременение на более 20 объектов российской недвижимости в Вене. Однако, это лишь часть процесса выполнения арбитражного решения, по которому Россия должна выплатить Украине более $5 млрд за активы в Крыму.

