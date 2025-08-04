"Нафтогазу" разрешили взыскать с "Газпрома" €120 млн активов: россияне проиграли в международном суде

Австрийский суд разрешил"Нафтогазу" взыскать с России более 120 млн евро, наложив обременение на более 20 объектов российской недвижимости в Вене. Однако, это лишь часть процесса выполнения арбитражного решения, по которому Россия должна выплатить Украине более $5 млрд за активы в Крыму.

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Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. Районный суд Вены предоставил разрешение на принудительное исполнение арбитражного решения.

В рамках этого решения разрешено наложить обременение на более 20 объектов недвижимости, принадлежащих России в Австрии. Общая стоимость этих активов превышает 120 миллионов евро. В дальнейшем они могут быть проданы на аукционе, а средства пойдут на частичное возмещение нанесенного ущерба.

Иск "Нафтогаза" к РФ был подан еще в октябре 2016 года. Компания требовала компенсацию за потерю активов в Крыму, которые были экспроприированы после незаконной аннексии полуострова. Речь шла о:

специальных разрешениях на пользование недрами;

оборудовании, инфраструктуре и газохранилищах;

долях в газопроводах;

более 675 миллионов кубометров газа, который находился в крымских хранилищах.

В апреле 2023 года трибунал Постоянной палаты третейского суда в Гааге принял окончательное решение, что Россия должна выплатить "Нафтогазу" более $5 млрд. Россия пыталась обжаловать арбитражное решение, однако Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу, подтвердив законность юрисдикции трибунала и обоснованность иска.

Несмотря на все решения,Россия добровольно платить не собирается, поэтому Нафтогаз запустил международную кампанию по взысканию активов через суды в различных юрисдикциях. Австрия – одна из первых стран, где удалось достичь практического результата, обременения российского имущества, что открывает путь к его продаже и возмещению потерь.

"Очередной практический шаг на пути к взысканию с России более $5 млрд за незаконно захваченные активы Группы Нафтогаз в Крыму. Аналогичные действия продолжаются и в других юрисдикциях. Россия заплатит за все. Рано или поздно. Обязательно!", – заявил Корецкий. "Нафтогаз" планирует продолжать судебную кампанию в других странах, где обнаружены российские активы, пригодные для ареста и последующей продажи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина уже выиграла арбитражные дела против "Газпрома" на сумму $6,9 миллиарда и готовит дипломатические шаги для взыскания этих средств. Параллельно с этим продолжается активная подготовка к отопительному сезону в партнерстве с Европейским Союзом и международными финансовыми институтами.

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