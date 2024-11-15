Украинок будут массово переучать "мужским" профессиям: полный список

Украинских женщин попытаются научить и трудоустроить на нетипичные для нашего государства профессии, в частности на крановщиков, токарей и сварщиков. Таким образом правительство хочет перекрыть кадровый дефицит, образовавшийся из-за полномасштабного вторжения России.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. С этой целью Кабинет министров уже утвердил экспериментальный проект организации профессионального обучения женщин для трудоустройства в сферах, где они были традиционно недостаточно представлены. Проект продлится два года.

С этой целью был утвержден список таких профессий, в который в основном вошли рабочие специальности. Список опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"):

станок деревообрабатывающих станков;

станок широкого профиля;

водитель автотранспортных средств (для управления транспортными средствами категорий C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E и DE);

водитель погрузчика;

водитель трамвая;

водитель троллейбуса;

электрогазосварщик;

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

электромонтер по ремонту и обслуживанию солнечных электроустановок;

мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобильных средств;

мастер по монтажу и обслуживанию систем возобновляемой энергетики;

машинист экскаватора;

машинист крана (крановщик);

машинист крана металлургического производства;

монтажник систем утепления зданий:

оператор станков с программным управлением;

оператор дистанционно управляемых аппаратов;

оператор котельной;

помощник машиниста электровоза;

помощник машиниста тепловоза;

слесарь по ремонту колесных транспортных средств;

слесарь по ремонту подвижного состава;

слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;

слесарь-ремонтник;

столяр;

столяр строительный;

плотник;

токарь;

тракторист;

тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства;

фрезеровщик.

В пояснительной записке к документу говорится, что потребность в переквалификации трудоспособного женского населения возникла из-за дефицита кадров в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Несмотря на это, работодатели готовы привлекать женщин на нетипичные должности.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины запустило проект по подготовке водителей грузовиков. Заявки подали в 10 раз больше количества доступных мест – свое желание принять участие выразили более 1000 женщин.

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