Украинок будут массово переучать "мужским" профессиям: полный список
Украинских женщин попытаются научить и трудоустроить на нетипичные для нашего государства профессии, в частности на крановщиков, токарей и сварщиков. Таким образом правительство хочет перекрыть кадровый дефицит, образовавшийся из-за полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. С этой целью Кабинет министров уже утвердил экспериментальный проект организации профессионального обучения женщин для трудоустройства в сферах, где они были традиционно недостаточно представлены. Проект продлится два года.
С этой целью был утвержден список таких профессий, в который в основном вошли рабочие специальности. Список опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"):
- станок деревообрабатывающих станков;
- станок широкого профиля;
- водитель автотранспортных средств (для управления транспортными средствами категорий C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E и DE);
- водитель погрузчика;
- водитель трамвая;
- водитель троллейбуса;
- электрогазосварщик;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию солнечных электроустановок;
- мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобильных средств;
- мастер по монтажу и обслуживанию систем возобновляемой энергетики;
- машинист экскаватора;
- машинист крана (крановщик);
- машинист крана металлургического производства;
- монтажник систем утепления зданий:
- оператор станков с программным управлением;
- оператор дистанционно управляемых аппаратов;
- оператор котельной;
- помощник машиниста электровоза;
- помощник машиниста тепловоза;
- слесарь по ремонту колесных транспортных средств;
- слесарь по ремонту подвижного состава;
- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
- слесарь-ремонтник;
- столяр;
- столяр строительный;
- плотник;
- токарь;
- тракторист;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства;
- фрезеровщик.
В пояснительной записке к документу говорится, что потребность в переквалификации трудоспособного женского населения возникла из-за дефицита кадров в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Несмотря на это, работодатели готовы привлекать женщин на нетипичные должности.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины запустило проект по подготовке водителей грузовиков. Заявки подали в 10 раз больше количества доступных мест – свое желание принять участие выразили более 1000 женщин.
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