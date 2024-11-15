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Украинок будут массово переучать "мужским" профессиям: полный список

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
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Правительство приняло список с десятками профессий, в которых женщины заменят мужчин

Украинских женщин попытаются научить и трудоустроить на нетипичные для нашего государства профессии, в частности на крановщиков, токарей и сварщиков. Таким образом правительство хочет перекрыть кадровый дефицит, образовавшийся из-за полномасштабного вторжения России.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. С этой целью Кабинет министров уже утвердил экспериментальный проект организации профессионального обучения женщин для трудоустройства в сферах, где они были традиционно недостаточно представлены. Проект продлится два года.

С этой целью был утвержден список таких профессий, в который в основном вошли рабочие специальности. Список опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"):

  • станок деревообрабатывающих станков;
  • станок широкого профиля;
  • водитель автотранспортных средств (для управления транспортными средствами категорий C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E и DE);
  • водитель погрузчика;
  • водитель трамвая;
  • водитель троллейбуса;
  • электрогазосварщик;
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию солнечных электроустановок;
  • мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобильных средств;
  • мастер по монтажу и обслуживанию систем возобновляемой энергетики;
  • машинист экскаватора;
  • машинист крана (крановщик);
  • машинист крана металлургического производства;
  • монтажник систем утепления зданий:
  • оператор станков с программным управлением;
  • оператор дистанционно управляемых аппаратов;
  • оператор котельной;
  • помощник машиниста электровоза;
  • помощник машиниста тепловоза;
  • слесарь по ремонту колесных транспортных средств;
  • слесарь по ремонту подвижного состава;
  • слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
  • слесарь-ремонтник;
  • столяр;
  • столяр строительный;
  • плотник;
  • токарь;
  • тракторист;
  • тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства;
  • фрезеровщик.

В пояснительной записке к документу говорится, что потребность в переквалификации трудоспособного женского населения возникла из-за дефицита кадров в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Несмотря на это, работодатели готовы привлекать женщин на нетипичные должности.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины запустило проект по подготовке водителей грузовиков. Заявки подали в 10 раз больше количества доступных мест – свое желание принять участие выразили более 1000 женщин.

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