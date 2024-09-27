Украинки массово идут на новую для себя высокооплачиваемую профессию: сколько им готовы платить

Украинки решили массово переучиваться на водитель грузовиков. Это понятно – зарплаты в такой отрасли в разы превышают среднюю оплату труда в стране и могут достигать 80 тыс. гривен в месяц.

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Как сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, заявки на участие в государственном проекте по подготовке водителей грузовиков подали более 1000 женщин. Это в 10 раз больше количества доступных мест, поэтому правительство уже рассматривает возможность масштабирования проекта.

В рамках проекта участники не только могут получить водительское удостоверение категории "С" или "СЭ", но и трудоустроятся в транспортные компании. Это даст им следующие права:

"С" – управление грузовыми автомобилями, разрешенная масса которых превышает 7,5 тонн;

– управление грузовыми автомобилями, разрешенная масса которых превышает 7,5 тонн; "СЕ " – управление грузовиками массой более 7,5 тонн, которые могут тянуть прицепы с массой более 750 кг (категория для дальнобойщиков).

Далее участникам предстоит тщательный отбор по определенным критериям – тем, кто его пройдет, сообщат о результатах по электронной почте. Когда 100 первых участниц отберут, стартует профессиональное обучение. О дальнейших шагах им сообщат менеджеры.

"Мы видим, что такие проекты оказывают значительное влияние на общую экономическую динамику страны. Количество кандидаток в 10 раз превышает запланированное количество мест для обучения, поэтому мы уже работаем над тем, чтобы масштабировать проект и создать еще больше возможностей для женщин из разных регионов страны", – отметил заместитель Министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

В результате мониторинга популярных в Украине кадровых порталов OBOZ.UA показал, что в зависимости от типа работы за вакансию водителя грузовики или фуры готовы платить до 80 тыс. гривен в месяц. В частности, украинские работодатели опубликовали следующие вакансии:

водитель фуры на международные перевозки (Львов) – 40-80 тыс. грн ;

водитель-международник на фуру (Радехов) – 50-70 тыс. грн (оплата ставка и процент от выработки);

(оплата ставка и процент от выработки); водитель самосвал или щеповоза (Запорожье) – 40-70 тыс. грн (оплата процент и премия);

(оплата процент и премия); водитель грузовика (Ужгород) – 40-70 тыс. грн ;

водитель грузовика (Харьков) – 40-50 тыс. грн.

По всей видимости, такая работа востребована во всех уголках страны. Кроме того, учитывая, что средняя зарплата почти достигла 23 тыс. гривен, за работу водителя грузовика в Украине готовы платить в 2-3 раза выше среднего.

Также OBOZ.UA сообщал программу Iron Women по переквалификации женщин, желающих приобрести навыки управления строительной техникой. Они смогут пройти обучение на операторок экскаватора и фронтального погрузчика.

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