Украинок бесплатно научат высокооплачиваемым профессиям: сколько смогут заработать

В Украине запущена программа переквалификации женщин на такие вакансии, как монтажник, фрезеровщик, водитель общественного транспорта, оператор станка. Теперь украинкам будет проще найти работу в отраслях, где раньше доминировали мужчины, оплачивая только часть стоимости обучения или вообще ничего.

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Как сообщили в Кабинете министров, государство покрывает 30 280 грн стоимости обучения, а если оно превысит эту сумму, за участниц проекта может уплатить работодатель. После окончания им гарантируется трудоустройство.

В целом украинки могут получить навыки для одной из более чем 30 новых профессий. Среди них такие как:

водитель трамвая, троллейбуса, погрузчика (зарплата до 36 тыс. грн);

оператор станков с программным управлением (зарплата до 36 тыс. грн);

фрезеровщица (зарплата до 40 тыс. грн);

мастер по монтажу и обслуживанию систем возобновляемой энергетики и другие (зарплата до 36 тыс. грн).

Программа переподготовки украинских женщин преследует несколько целей. Среди них:

удовлетворить потребности бизнеса в квалифицированных специалистах;

предоставить гражданкам востребованную профессию и стабильную работу.

Чтобы попасть на программу переквалификации, необходимо сделать несколько шагов. В частности:

работодатель обращается в центр занятости для организации обучения;

женщина выбирает в утвержденном перечне учебное заведение;

после окончания учебы работодатель предоставляет ей работу.

В Кабинете министров уже отчитались о первых результатах такой программы: 13 тыс. женщин получили ваучеры для обучения. Кроме того, 25,2 тыс. женщин овладели новыми профессиями, в том числе более 250 стали верстальщицами, а 86 – машинистками крана.

Как уже сообщалось, полномасштабная война сильно изменила рынок труда в Украине. В частности, многим работодателям не хватает квалифицированных кадров. А потому для получения более "выгодной" работы украинцы часто переезжают в другие регионы, а кроме того, меняют профессию. В целом работодатели сейчас чаще всего ищут продавцов, поваров, водителей, трактористов и т.п.

Ранее OBOZ.UA уже писал, что в ближайшее время в основных секторах экономики Украины не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все-таки есть. И эти ожидания отрицательны: увольнять работников будут гораздо чаще, чем нанимать новых, во всех ключевых сферах.

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