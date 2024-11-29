Для получения лучшей работы украинцы могут сменить профессию: кого работодатели ищут чаще всего

Полномасштабная война сильно изменила рынок труда в Украине. В частности, многим работодателям не хватает квалифицированных кадров. А потому для получения более "выгодной" работы украинцы часто переезжают в другие регионы, а кроме того, меняют профессию. Например, женщины активно начинают осваивать специальности, которые раньше считались "мужскими" – становятся слесарями, водительницами и пр. В то же время, в целом работодатели сейчас чаще всего ищут продавцов, поваров, водителей, трактористов и др.

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Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк, передает mc.today. Она отметила: чтобы поддержать украинцев на этом пути, "Служба занятости предлагает широкий спектр услуг". В частности:

обучение – чтобы получить новую профессию или повысить квалификацию;

помощь в трудоустройстве;

финансовую поддержку.

"Служба организовывает обучение для зарегистрированных безработных под нужды работодателей. А для тех, кто не зарегистрирован как безработный, но стремится повысить квалификацию или овладеть новой специальностью действует программа "Ваучер на обучение". Она открывает доступ к обучению по 155 профессиям для семи категорий граждан", – сообщила Жовтяк.

При этом она подчеркнула, что ваучеры предоставляются для прохождения обучения в других заведениях. А в сети собственных центров профессионально-технического образования служба дает возможность получить новую специальность бесплатно.

"Ранее ваучеры могли получить только люди старше 45 лет. Но после 2022 года мы сняли возрастные ограничения и добавили категории переселенцев, участников боевых действий, людей с инвалидностью и пострадавших от войны", – рассказала Жовтяк.

Кого работодатели ищут чаще всего

В то же время, отметила она, по данным Единого портала вакансий на сайте службы, работодатели чаще всего ищут работников в сфере торговли и услуг. В частности:

продавцов;

поваров;

кондитеров;

бариста;

официантов;

охранников.

Кроме того, отмечается, сохраняется значительный спрос на водителей, трактористов, слесарей, швей, строителей. Также не хватает:

педиатров;

терапевтов.

Украинцам стали больше платить

В то же время, рассказали OBOZ.UA на крупном кадровом портале, украинские работодатели увеличили размер предлагаемых зарплат. В октябре этот показатель вырос в среднем на 5% – до 22 500 грн. При этом в некоторых сферах предлагаемая зарплата еще увеличилась – в частности, работникам сельского хозяйства были готовы платить на 7% больше, чем ранее, в среднем 24 000 грн.

На 6% увеличился размер предлагаемой зарплаты в строительстве и культуре – до 27 500 и 21 500 грн в среднем соответственно.

На 5% выросла предлагаемая зарплата сразу в ряде сфер:

в логистике – в среднем до 21 000 грн;

медицине, фармацевтике – до 22 500 грн;

на рабочих специальностях, в производстве – до 22 500 грн.

По регионам больше всего увеличилась предлагаемая зарплата во Львовской области – в среднем на 1500 грн, до 22 500 грн. Далее идут области:

Киевская – в среднем на 1050 грн, до 25 000 грн;

Днепропетровская – на 1000 грн, до 21 000 грн;

Одесская – на 1000 грн, до 21 000 грн;

Харьковская – на 1000 грн, до 20 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы игнорируют многие вакансии с высокими зарплатами – до 35 000 грн. На такие объявления в октябре приходило меньше всего ответов – при том, что сами профессии, на которых ищут специалистов, не являются экзотическими. В частности, это стоматолог и автоэлектрик. Впрочем, и количество самих вакансий не "космическое".

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