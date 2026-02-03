Украинок бесплатно будут обучать высокооплачиваемой "мужской" профессии: какие зарплаты предлагают

Женщины в Украине смогут пройти переквалификацию и получить навыки управления погрузчиком – работодатели готовы платить таким специалистам до 50 тыс. грн. Для этого надо пройти бесплатный двухнедельный учебный курс для получения профессии водителя вилочного погрузчика.

Об этом сообщили в организации Reskilling Ukraine. "У нас для вас еще один старт — мы открыли набор на курс "Водитель вилочного погрузчика" в Киеве", – говорится в сообщении.

Условия обучения

Возраст участниц проекта – 18 лет или более .

. Бесплатное обучение с нуля.

с нуля. Официальная квалификация государственного образца.

Курс стартует в апреле 2026 года.

Продолжительность курса: онлайн-теории – 1 неделя, практики в Киеве – 1 неделя.

Бесплатное проживание, трансфер и питание во время практики.

во время практики. Постоянная поддержка инструкторов и команды на пути к новой профессии.

Водительское удостоверение и опыт работы – не обязательны.

Все участницы обучения, которые после завершения курса сдадут экзамен, получат удостоверение водителя погрузчика государственного образца и сертификат с переводом на английский язык.

Этапы курса

Регистрация. Участницы подают заявку на сайте, заполняя анкету, после чего рекрутеры рассматривают ее на соответствие требованиям и присылают либо письмо-отказ, либо приглашение на собеседование.

Участницы подают заявку на сайте, заполняя анкету, после чего рекрутеры рассматривают ее на соответствие требованиям и присылают либо письмо-отказ, либо приглашение на собеседование. Видеособеседование.

Зачисление на курс .

. Теоретическое обучение . Zoom-лекции проходят каждый вечер в будние дни, а тестирование проходит на учебной платформе, после чего сдается экзамен по теории (есть три попытки). Те, кто успешно сдали экзамен, переходят к практическим занятиям, а остальных исключают из программы.

. Zoom-лекции проходят каждый вечер в будние дни, а тестирование проходит на учебной платформе, после чего сдается экзамен по теории (есть три попытки). Те, кто успешно сдали экзамен, переходят к практическим занятиям, а остальных исключают из программы. Практическое обучение . Участницы приезжают на обучение в назначенный город и при необходимости их поселяют в отель.

. Участницы приезжают на обучение в назначенный город и при необходимости их поселяют в отель. Сертификат.

Зарплаты водителя погрузчика в Украине

Согласно данным кадровых порталов, количество объявлений о работе водителем автопогрузчика за последний год, по сравнению с февралем-2025, выросло на 12%, причем таких специалистов ищут практически во всех регионах страны. При этом зарплаты увеличились на 23% – в среднем им предлагают в месяц 29 тыс. грн. При этом собственный анализ OBOZ.UA показал, что работодатели готовы платить таким специалистам до 50 тыс. грн в месяц:

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2025 году спрос на работу в Украине вырос неравномерно – работодатели ищут прежде всего клиентских менеджеров и рабочие кадры, а кандидаты активно откликаются на вакансии без опыта. Наибольший дефицит сохраняется в квалифицированных профессиях, где даже высокие зарплаты не гарантируют быстрого закрытия вакансий.

