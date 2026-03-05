Украина заставила Молдову уступить: при каких условиях возобновится экспорт мяса

Украина и Молдова пришли к соглашению о возобновлении поставок украинского замороженного и охлажденного мяса птицы. Чтобы получить доступ на молдавский рынок, экспортеров обяжут подтверждать безопасность своей продукции.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей после встречи с коллегами из Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Молдовы. Стороны согласовали четкий алгоритм действий, который позволит как можно быстрее восстановить импорт украинского мяса.

"Для возобновления экспорта мяса птицы замороженного и охлажденного мощности субъектов хозяйствования, которые имеют право экспорта в страны-члены ЕС (еврономер) и осуществляют закрытый цикл производства (собственные бойни), смогут экспортировать продукцию после проведения лабораторных исследований 10 проб сыворотки крови в лабораториях ЕС", – отметили в Госпродпотребслужбе.

После того, как результаты исследований подтвердят соответствие безопасности установленным стандартам, экспорт мяса птицы будет открыт снова. Стороны также планируют согласовать условия и частоту проведения дополнительных лабораторных исследований в будущем.

Со своей стороны Украина уже отобрала репрезентативное количество образцов и направила их в лабораторию в Европейском Союзе для проведения исследований. "Это свидетельствует о готовности украинской стороны действовать оперативно и прозрачно", – отметили в Госпродпотребслужбе.

Что предшествовало

В январе Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA) нотифицировало Всемирную торговую организацию о временном запрете на импорт украинского мяса птицы и продуктов из него. Мол, причиной стал антибиотик метронидазол, обнаруженный в кормах для птиц, которые направлялись в Молдову из Украины.

Министр экономики Алексей Соболев пришел с молдавской стороной к договоренности урегулировать вопрос об усилении инспекционного контроля украинских экспортеров мяса птицы. Но попытки урегулировать ситуацию оказались тщетными, как и визит в Киев молдавского премьер-министра Александра Мунтяну.

Впоследствии в Министерстве экономики официально предупредили, что готовятся ввести режим лицензирования импорта товаров из Молдовы – винограда, вина и спирта. Отмечается, что первичная проверка показала наличие метронидазола только в одном образце кормов, что свидетельствует о несистемном характере инцидента. Зато никаких несоответствий в самом мясе птицы зафиксировано не было. Поэтому для защиты своих экономических интересов правительство пригрозило введением соответствующих механизмов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году Украина увеличила импорт картофеля более чем в 5 раз. Причиной ситуации на рынке стали неурожай в 2025 году из-за засухи, высокой температуры и нехватки качественных семян картофеля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!