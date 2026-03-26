Украина полностью соскочила с "ядерной иглы" РФ: кто теперь поставляет топливо для АЭС

Россия наконец потеряла статус главного поставщика ядерного топлива в Украину, который она сохраняла в течение десятилетий. Теперь украинские АЭС работают на топливных сборках американского производства.

Об этом заявил первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль. Он отметил, что этого результата удалось достичь благодаря сотрудничеству с компанией Westinghouse Electric Company.

"Совместно с Westinghouse Украина полностью заменила российское ядерное топливо на американское", – отметил Шмыгаль, поблагодарив президента глобальных бизнес-инициатив Westinghouse Дэну Липману за образцовое сотрудничество.

В будущем Украина планирует получить реакторы и системы долговременного отвода тепла от Westinghouse. Также подтверждены намерения по строительству новых энергоблоков и локализации производства компонентов топливных сборок в Украине при участии американской компании.

"Это позволит полностью удовлетворить годовые потребности Украины до 2028 года, способствуя как энергетической безопасности, так и экономическому восстановлению", – отметил Шмыгаль.

Сотрудничество Westinghouse с Украиной

Westinghouse является одним из "большой тройки" мировых игроков ядерной отрасли, обладающих полным циклом технологий для водо-водяных реакторов (ВВЭР). Компания активно экспансирует на рынки Восточной Европы, помогая им также избавиться от российского влияния в энергетике.

Следует отметить, что Westinghouse Electric занимает позицию ключевого стратегического партнера Украины. Она фактически стала монопольным западным поставщиком, заменив российский ТВЭЛ, поскольку ей единственной в мире удалось разработать и внедрить технологию производства ядерного топлива для реакторов советского образца (ВВЭР-1000 и ВВЭР-440).

Сейчас Westinghouse и "Энергоатом" активно работают над созданием в Украине производственной линии для изготовления компонентов ядерного топлива по американской технологии. Целью проекта является обеспечение полной автономности Украины в производстве топлива для собственных нужд до 2028 года.

Как сообщал OBOZ.UA, вместо этого ЕС продолжает закупать российское ядерное топливо. В январе во французском порту Дюнкерк были вновь зафиксированы факты импорта и экспорт урана из российского "Росатома" во французские EDF, Orano и Framatome.

