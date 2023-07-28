Живых очередей на границе больше не будет: в Украине вводят новые правила для легковых машин и автобусов

Электронный сервис єЧерга расширяют. В рамках проекта "Єврокордон" действие электронной очереди на границе распространят не только на грузовики, но и на легковые авто, а также пассажирские автобусы.

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Тестирование электронной очереди для автобусов начнется уже в августе 2023 года. Такое решение принял Кабинет министров Украины на заседании 28 июля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы строим новую логистику и запустили электронную очередь для грузового автомобильного транспорта. Сегодня утверждаем постановление, расширяющее действие электронной очереди на легковые автомобили, а также на автобусы, выполняющие пассажирские перевозки. Это позволит уменьшить очереди на границе и сделать ее прохождение более комфортным", – отметил премьер.

Напомним, єЧерга для грузовых авто начала полноценную работу в мае 2023 года. Записаться в єЧергу можно на сайте или через мобильное приложение. После этого необходимо приехать на пункт пропуска в указанное время, пройти проверку и пересечь границу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на границе Украины и Румынии в Черновицкой области полноценно заработал пункт пропуска "Дьяковцы – Раковец". Его строили 12 лет, с 2011 года.

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