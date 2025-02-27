Украина национализировала активы одной из крупнейших нефтяных компаний РФ: какова их оценочная стоимость

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний "Татнефть" лишилась своего имущества в Украине. Наше государство национализировало активы этого российского промышленного конгломерата в области добычи, переработки и реализации нефтепродуктов.

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27 февраля Высший антикоррупционный суд вынес решение по российской группе "Татнефть". Об этом сообщило Министерство юстиции.

ВАКС удовлетворил иск Минюста о применении санкции посредством взыскания в доход государства украинских активов российской компании.

"Эта стратегически важная для государства-агрессора компания стабильно уплачивает значительные налоги в российский бюджет, средства из которого направляются на развитие и поддержку военно-промышленного комплекса (ВПК) РФ. Предприятия "Татнефти" усиливают энергетический и экономический потенциал РФ, используемый ее политическим руководством для ведения агрессивной — ведется агрессивной.

На основании решения суда, в доход Украины взысканы корпоративные права компаний, которыми напрямую владела российская нефтяная группа "Татнефть":

– 100% доли в уставном капитале ООО Татнефть-АЗС-Украина;

– 92,98% доли в уставном капитале ООО Харьков-Капитал;

– 88,97% доли в уставном капитале ООО "Полтава-Капитал".

Указанные компании владеют нефтебазами, автозаправочными станциями, нежилыми зданиями, земельными участками, бензовозами и автомобилями на территории Харьковской и Полтавской областей общей стоимостью примерно в 2 млрд грн.

Решение ВАКС может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, в январе США и Великобритания ввели санкции против нефтяного сектора экономики Российской Федерации. В "черный список" вошел и руководитель российской "Татнефти". Ограничения вступили в силу с 27 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, "Татнефть" контролируется высшим политическим руководством России и обеспечивает значительные поступления в бюджет РФ. Компания входит в структуру топливно-энергетического комплекса и производит около 20 видов продукции, в частности, авиакеросин и дизельное топливо, поставляемые на предприятия военно-промышленного комплекса страны-агрессорки. Минюст подал иск о взыскании в доход государства санкционных активов "Татнефти".

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