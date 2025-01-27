Национализация на 2 млрд гривен: одна из крупнейших компаний РФ может утратить имущество в Украине

Активы одной из крупнейших нефтяных компаний России "Татнефть" в Украине могут взыскать в доход государства. Также планируется взыскание имущества трех предателей Украины, в том числе обмененного в 2019 году пророссийского пропагандиста Кирилла Вышинского.

Видео дня

Как сообщила заместитель министра юстиции Ирина Богатых, министерство уже подало в Высший антикоррупционный суд соответствующий иск. В частности, речь идет о взыскании в доход государства корпоративных прав предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность сети АЗС и владеющих нефтебазами, автозаправочными станциями, транспортными средствами и специальной техникой на территории Харьковской и Полтавской областей общей стоимостью примерно в 2 млрд грн.

К делу привлечены более 20 связанных лиц и компаний. Среди них – топ-менеджмент "Татнефти" во главе с Рустамом Миннихановым.

"Татнефть" контролируется высшим политическим руководством России и обеспечивает значительные поступления в бюджет страны. Компания входит в структуру топливно-энергетического комплекса РФ и производит около 20 видов продукции, в частности, авиакеросин и дизельное топливо – их поставляют на предприятия военно-промышленного комплекса страны-агрессорки. .

Минюст также подал иски о взыскании в доход государства санкционных активов трех предателей Украины:

исполнительного директора Россия Сегодня Кирилла Вышинского: два объекта недвижимости, два транспортных средства, доли в двух юридических лицах;

два объекта недвижимости, два транспортных средства, доли в двух юридических лицах; так называемого "экс-министра культуры Херсонской области" Александра Кузьменко : три объекта недвижимости;

: три объекта недвижимости; российского пропагандиста Владимира Сергиенко: 50% доли в объекте недвижимого имущества и 50% доли корпоративных прав в ООО "Хелс Каре Украина".

Ранее OBOZ.UA сообщал о планах национализировать через суд имущество двух российских олигархов стоимостью более 1 млрд грн. Речь о миллиардере Олеге Дерипаске, а также металлургическом и телекоммуникационном магнате Алишере Усманове. Они приближены к руководству страны-агрессора, ведь их предприятия ведут бизнес в стратегических для российских властей секторах экономики – добывающей отрасли и цифровых технологий. Кроме того, Усманов через свои медиа систематически поддерживает действия кремля информационно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!