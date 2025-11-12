В Украине созвали ВСК из-за многомиллиардной коррупции в энергетике: когда состоится заседание

Временная специальная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам экономической безопасности проведет открытое заседание из-за разоблаченных многомиллиардных коррупционных схем в энергетике – спецоперацию "Мидас". Заседание состоится на следующей неделе, и на него планируют пригласить ряд высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщил председатель ВСК, нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Таким образом он ответил на обращение главы антикоррупционного комитета Рады Анастасии Радиной ("Слуга народа").

"Должны взять ситуацию вокруг пленок НАБУ под парламентский контроль. Обращаюсь к коллегам Ярослав Железняк с предложением провести открытое заседание ВСК по расследованию экономических преступлений с участием чиновников, НАБУ, НАПК ГБР, СБУ, ОГП", – заявила Радина 12 ноября.

Она привела неполный перечень вопросов, на которые должен быть дан ответ в результате парламентского расследования. В частности она призывает узнать:

Что уже сделали в Службе безопасности Украины в ответ на вероятный вывод средств с предприятия энергетического сектора в Москву?

в ответ на вероятный вывод средств с предприятия энергетического сектора в Москву? Какие неотложные меры приняты "Энергоатомом" и правительством для прекращения "шлагбаума"? Этот механизм предусматривал уплату участникам схемы "откатов" контрагентами НАЭК, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

для прекращения "шлагбаума"? Этот механизм предусматривал уплату участникам схемы "откатов" контрагентами НАЭК, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика. Какие меры приняты Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований, Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции в ответ на обнародованную на пленках информацию о вероятной коррупции и выполнении незаконных указаний в этих органах.

Железняк поддержал предложение коллеги по парламенту. Он предупредил, что открытое заседание ВСК состоится в начале следующей недели: 17 ноября в 10:30 по адресу Липская 3, зал №2.

"Парламент здесь не имеет права молчать! И наша ВСК тем более. Поэтому на обращение своей коллеги и председателя антикоррупционного Комитета ВРУ анонсирую открытое заседание ВСК по вопросам экономической безопасности, которую имею честь возглавлять", – сообщил нардеп.

Точный перечень должностных лиц, которых планируют вызвать на заседание комиссии, будет обнародован отдельно. Но Железняк отметил, что среди них запланировано "много высоких должностей и фамилий", а также пригласил других нардепов.

Операция "Мидас": подробности

В Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", где посторонние лица годами получали 10-15% от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения. Через механизм "шлагбаум" контрагенты вынуждены были платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

Также разоблачен офис в центре Киева, принадлежавший семье нардепа-предателя Андрея Деркача, через который легализовали и отмыли около 100 млн долларов. Для конспирации участники схемы использовали псевдонимы:

бизнесмен Тимур Миндича – "Карлсон";

бизнесмен Михаил Цукерман – "Шугармен";

экс-министр энергетики Герман Галущенко – "Сигизмунд" или "Профессор";

экс-министр национального единства Алексей Чернышов – "Че Гевара";

экс-исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов – "Тенор"

бывший советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк – "Рокет".

Как известно, непосредственно перед обысками Миндичу и Цукерману удалось выехать за границу. Тем не менее, 7 членам преступной организации было объявлено о подозрении, а пятерых задержали. Кроме Миндича, Миронюка, Басова и Цукермана, по данным СМИ, подозреваемыми также выступают работники "бэк-офиса" – бизнесмен Игорь Фурсенко, а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

Миронюку и Басову уже были избраны меры пресечения в виде содержания в СИЗО с возможностью внесения многомиллионных залогов.

Также OBOZ.UA сообщал, что Кабинет министров отстранил Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Заменит его заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.

