Украина начала внедрение европейских правил в сфере авиации: Кулеба заговорил об открытии неба

После открытия неба украинский рынок авиаперевозок должен работать по европейским правилам. Наша страна и ЕС недавно согласовали новые нормы для внедрения в рамках соглашения об Общем авиационном пространстве.

Видео дня

Это произошло в среду, 22 апреля, когда чиновники провели первое с 2022 года заседание Совместного авиационного комитета Украина–ЕС. Об этом событии рассказал в Telegram вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Какие изменения Украина готовит уже сейчас

Как отметил глава Минразвития, заседание Совместного авиакомитета является "одним из ключевых инструментов реализации Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, которое устанавливает единые правила для авиации и интегрирует наше государство в европейскую авиационную систему".

"Ключевой результат – согласовали перечень актов права ЕС, которые Украина должна внедрить, а также подходы к их имплементации с учетом текущих условий", – рассказал Кулеба.

Целью он назвал работу одинаковых правил в сфере авиации для Украины и для Европейского союза – от безопасности полетов до защиты прав пассажиров. Наш рынок должен быть прозрачным, безопасным и с равными условиями для перевозчиков.

"Понимаем, что украинские авиакомпании сейчас работают в чрезвычайно сложных условиях. Именно поэтому готовим систему уже сейчас – чтобы после восстановления полетов рынок сразу был интегрирован в европейское пространство", – пояснил министр.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинское правительство готовится к будущему возобновлению авиаперелетов. Соответствующая рабочая группа 13 марта была создана в Министерстве развития громад и территорий. Она будет действовать как консультативно-совещательный орган.

