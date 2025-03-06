Украина и Китай подписали соглашение о расширении украинского аграрного экспорта: что оно предусматривает

В четверг, 6 марта, представители Киева и Пекина подписали соглашение о расширении украинского аграрного экспорта. В частности, она предусматривает поставки на китайский рынок рыбы (морепродуктов), выловленных в природных водоемах, и горохе.

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Об этом сообщает Минагрополитики Украины. Отмечается, что ведомство продолжает работать над открытием новых рынков и масштабированием уже имеющихся.

Документы регламентируют ветеринарно-санитарные и фитосанитарные требования к поставке на китайский рынок таких продуктов:

– водных продуктов дикого отлова (рыбы и морепродуктов, выловленных в природных водоемах);

– Гороха.

В ведомстве добавляют, что заключение этих соглашений явилось результатом активного сотрудничества между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, Госпродпотребслужбой, украинским аграрным ассоциациям и Генеральной таможенной администрацией Китайской Народной Республики. Значительный вклад в переговорный процесс внесло посольство и посол Китая в Украине Ма Шенкунем.

"Запуск украинского аграрного экспорта на китайский рынок является стратегическим шагом для укрепления экономики и расширения географии поставок. КНР является одним из крупнейших мировых импортеров сельскохозяйственной продукции, и открытие новых возможностей для украинских производителей позволит не только увеличить валютные поступления, но и закрепить Украину как надежного поставщика качественной агропродукции. же последний контракт с Китаем был подписан 5 лет назад. Работаем совместно дальше", - подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Согласно прогнозам, реализация этих договоренностей будет способствовать росту экспорта:

– Производство гороха в Украине демонстрирует стабильную динамику. В 2023/2024 маркетинговом году оно составляло 409 тысяч тонн, а в 2024/2025 прогнозируется на уровне 476 тысяч тонн. Основными рынками сбыта остаются Турция, Индия, Италия, Малайзия, ОАЭ, а также Китай, демонстрирующий высокие темпы роста закупок;

– Внутренний промышленный лов рыбы в 2024 году составил 11,9 тысячи тонн, что на 6,2% больше, чем в 2023 году;

– Вылов за пределами юрисдикции Украины вырос почти вдвое – до 19,9 тысячи тонн. Экспортная стоимость рыбной продукции за год выросла на 80,3% и достигла 56,3 миллиона долларов США.

"Новые протоколы продолжают сотрудничество между Украиной и КНР в сфере аграрной торговли, активно развивающейся с 2019 года. Ожидается, что уже в ближайшее время украинские компании смогут начать поставки продукции в Китай в соответствии с новыми требованиями", – резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Украина остро нуждается в валютных поступлениях, поэтому сейчас нужно делать все возможное, чтобы объемы экспорта росли. Основные экспортные отрасли – это металлургия, горнодобывающая промышленность, аграрный сектор и химическая промышленность, и крайне важно обеспечить конкурентоспособность украинских товаров.

Напомним, что в 2024 году Украина получила значительную выручку от экспорта полезных ископаемых – 38,9 млрд долларов. Это составляет 8,1% от общей суммы. Впрочем, по сравнению с последним полным "довоенным" годом – 2021-м – выручка Украины от этой группы товаров значительно просела, до 61,6%.

Как сообщал OBOZ.UA, общая стоимость всех полезных ископаемых в Украине составляет 14,8 трлн долларов. При этом запасы Донецкой области оцениваются в 3,8 трлн долларов, а Одесской и Черновицкой – менее чем в 10 млрд долларов. В то же время, к значительной части своих ископаемых у Украины сейчас нет доступа – из-за временной оккупации Россией территорий, на которых они расположены.

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