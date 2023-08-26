Украина готова поставлять через свою территорию российский газ, но не будет вести переговоры с "Газпромом": озвучены детали

Украина не будет вести переговоры о транзите через свою территорию российский газ в Европу после того, как в 2024-м истечет действующий контракт. Однако при этом есть готовность продолжать транзит.

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Об этом заявил посол Украины в Молдове Марко Шевченко, передает "Интерфакс-Украина". "Украина не будет инициировать переговоры о продлении соглашения о транзите российского газа после 2024 года, но открыта для предложений от стран-партнеров. Причина понятна: мы... разорвали дипломатические отношения с Россией. Ждем позиции "Газпрома" или властей России. Украина открыта для любой ситуации с точки зрения транзита, потому что в настоящее время природный газ идет транзитом через Украину в Молдову, в том числе в Приднестровье", – сказал дипломат.

По его мнению, транзит может быть продлен, если заинтересованные страны заключат контракт с российской компанией о поставках, а с украинской стороной – о транзите. Таким образом контракт будет перезаключен без участия РФ.

"Например, Украина может иметь транзитный контракт с Германией, Польшей, Молдовой, если местные компании покупают газ (у России) и решают, что будут транспортировать его через Украину, почему бы и нет? У нас не будет контракта с Россией, но будет контракт, например, с Республикой Молдова. Повторяю, я не специалист, это мое сугубо личное мнение, и самая большая проблема в том, что никто сейчас не может предсказать, какой будет ситуация буквально через час, ни завтра, ни послезавтра, ни даже через час... Каждый день происходит что-то, что может кардинально изменить ситуацию", – подчеркнул Шевченко.

Кроме того, он ответил на вопрос, почему Украина продолжает транзит российского газа, находясь в состоянии войны с Россией. "Потому что у нас есть контракт, есть потребители, наши союзники на Западе получают выгоду от этого контракта. Мы не хотим ситуации, когда они будут в убытке из-за Украины", – сказал дипломат.

Соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом" об организации перевозок, транспортное соглашение между украинским холдингом и Оператором ГТС Украины (ОГТСУ), а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем "Нафтогаз" запустил механизм принудительного взыскания компенсации с России за активы во временно оккупированном Крыму согласно решению Гаагского арбитража. Ее размер составляет 5 млрд долларов.

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