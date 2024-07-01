Уклоняются ли украинцы от уплаты кредитов: в ПриватБанке раскрыли данные за время большой войны

В результате в Украине увеличилась доля банковских клиентов, пытающихся уклониться от уплаты оформленных кредитов. Но до сих пор подавляющая часть проблемных кредитов была открыта на оккупированных территориях до начала полномасштабного российского вторжения.

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Об этом СМИ сообщил член правления ПриватБанка Евгений Заиграев. Он считает некорректным сравнение нынешнего поведения заемщиков с довоенным периодом. По мнению Заиграева, лучше сравнивать ситуацию, сложившуюся с 2008-2009, 2014-2015 годами.

"Тогда очень часто заемщики пытались найти варианты не платить по кредитам, в частности, создавали для банков искусственные юридические препятствия", – сказал Заиграев. Он объяснил, что к препятствиям прибегали даже крупные компании-должники, занимавшие миллионы долларов.

Они шантажировали банки, угрожая им многолетними судами и требуя больших уступок, чтобы заплатить хоть что-то. Для этого запускались процедуры банкротств, процедуры юридически затягивались, исчезали залоги.

"В настоящее время доля тех, кто сознательно уклоняется от уплаты по кредитам, очень мала. На сегодня портфель неработающих кредитов ПриватБанка, выданных бизнесу, составляет всего 4,5% на конец мая 2024 года. Три четверти от суммы таких кредитов – это ссуды, выданные до войны на ныне оккупированных территориях или на которых ведутся военные действия", – сказал Заиграев.

Он отметил, что в таких ситуациях заемщики не могут погасить кредиты из-за форс-мажорных обстоятельств. В то же время, на других территориях Украины уровень неработающего портфеля не превышает 1%.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что по данным Национального банка Украины, на 1 января 2024 года доля неработающих кредитов в украинских банках составила 37,4%. Такие банки нередко прибегают к списанию проблемных долгов, чтобы не держать резерв под каждый такой кредит.

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