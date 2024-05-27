Банки простят некоторым украинцам кредиты: кому спишут долги
Украинцы нередко обращаются в банковские учреждения за ссудами. Часто такие кредиты не возвращаются, хотя с 2018 г. уровень "плохих" кредитов стабильно сокращался. Исключением стал 2022-й, когда Россия начала полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Банки имеют несколько путей, чтобы избавиться от таких кредитов – в частности, полностью их списать.
Но для этого должны сложиться некоторые обстоятельства, говорится в материале OBOZ.UA.
Почему банки списывают кредиты?
По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 января 2024 года доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках составила 37,4% (до войны – 27%). В целом за год их объем сократился до 422,4 млрд грн (на 9,7 млрд грн). Такие ссуды не приносят банку пользы, а лишь ухудшают отчетность и репутацию.
Кроме того, НБУ обязывает банки держать резерв под каждый выдаваемый кредит – то есть определенный объем денег будет заморожен, пока не будет возвращен кредит. Именно поэтому банковские служащие отказываются выдавать ссуды клиентам с плохой кредитной историей.
Но все кредиты никогда не возвращаются, поэтому банкам легче избавиться от такой задолженности. Для этого есть несколько вариантов:
- подать на должника иск в суд ;
- продать долг коллекторам ;
- частично или полностью списать долг.
В целом украинские банки реструктурировали 73 млрд грн, или более 89% "военных" неработающих кредитов.
- исчерпан трехлетний срок исковой давности;
- заемщик не имеет имущества, которое можно отсудить в счет долга;
- должник наотрез отказывается подписывать договор реструктуризации и платить банку.
Хотя и очень редко, но некоторым удается заключить с банком соглашение о списании кредита. В таком случае должник только заплатит налог на прибыль в 18% и 1,5% военного сбора.
Когда прощают долги?
В некоторых ситуациях взыскание долга может оказаться для банка менее рентабельным по сравнению с простым списанием. Но ссуды списывают не все подряд. Среди наиболее распространенных причин в Украине можно выделить:
- наступила смерть заемщика или смерть одного из заемщиков, если кредитоспособность базировалась на доходах обоих членов семьи;
- должник признан пропавшим без вести;
- постоянная потеря трудоспособности (это может произойти в случае несчастного случая или из-за тяжелого заболевания);
- обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие обслуживанию займа (стихийные бедствия и непредвиденные обстоятельства, например, боевые действия);
- сумма долга слишком мала для многолетней судебной волокиты;
Клиенты, имеющие "безнадежные" долги и хотя бы одно из перечисленных обстоятельств, могут обратиться в банк с просьбой о списании долга. В дальнейшем банк рассмотрит обращение и примет решение об удовлетворении или отказе прошения.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал о принятии закона, расширяющего доступ предприятий оборонно-промышленного сектора к кредитам по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Эта инициатива позволит привлечь до 500 миллионов гривен для развития сектора, охватывающего около 300 тысяч работников.
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