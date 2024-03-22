Удар России по Украине: два энергетика получили ранения

Во время массированной атаки на теплоэлектростанции ДТЭК были ранены энергетики. В настоящее время они находятся в больнице.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: ранения получили энергетики при атаке россиянами одной из теплоэлектростанций (ТЭС).

"При обстреле ТЭС ранения получили два энергетика. Они уже в больнице, где им оказывается вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко ранее сообщил, что вследствие российского удара по Хмельницкому утром 22 марта погибли 2 человека. Еще по меньшей мере 8 человек получили ранения.

Масштабного блэкаута не будет

В то же время, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что массированная атака России по украинской энергоинфраструктуре не привела к масштабному блэкауту – хотя и стала самой большой за все время полномасштабной войны. Пока есть ограничения энергоснабжения только в пострадавших областях.

Он отметил: подачу электроэнергии будут возобновлять в три этапа. Сначала объектам критической инфраструктуры, потом:

населению;

промышленности.

"Нам нужно время пройти с этими ограничениями электроснабжения в областях, чтобы мы могли всех заживить по резервным схемам и подать всем свет. Работы будут продолжаться круглосуточно, пока всем потребителям не будет возвращено энергоснабжение", – говорится в сообщении.

При этом Кудрицкий подчеркнул: отключения энергоснабжения при обстреле является вынужденной мерой. Которая применяется для того, чтобы не потерять целостность энергосистемы.

Массовые перебои с интернетом

В то же время, из-за массового обстрела в ряде регионов Украины зафиксированы перебои с интернетом. Наихудшая ситуация – в Харьковской области, где сразу в нескольких городах уровень связи оценивается в менее 30%.

Сложная ситуация также в Каменском Днепропетровской области – здесь уровень соединения составляет лишь 28%. А также:

Хмельницком – 33%;

Ильинцах (Винницкая область) – 43%;

Бершади (Винницкая область) – 47%.

"Сетевые данные фиксируют дополнительное сокращение подключений в Полтаве, Сумах и Кировограде. Причина – власти страны применяют экстренное отключение электроэнергии после сегодняшних ракетных атак со стороны России", – рассказали аналитики Netblocks.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия 22 марта нанесла повреждение ряду объектов критической энергетики. Военные преступники обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК, ДнепроГЭС. Аварийные отключения и превентивные графики отключения были введены в Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях. Полностью обесточен Харьков.

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