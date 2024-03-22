Украинцам отключают электроэнергию: будет ли масштабный блэкаут

Массированная атака России по украинской энергоинфраструктуре не привела к масштабному блэкауту – хотя и стала самой большой за все время полномасштабной войны. Пока есть ограничения энергоснабжения только в пострадавших областях.

Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он отметил: подачу электроэнергии будут возобновлять в три этапа. Сначала объектам критической инфраструктуры, потом:

населению;

промышленности.

"Нам нужно время пройти с этими ограничениями электроснабжения в областях, чтобы мы могли всех заживить по резервным схемам и подать всем свет. Работы будут продолжаться круглосуточно, пока всем потребителям не будет возвращено энергоснабжение", – говорится в сообщении.

При этом Кудрицкий подчеркнул: отключения энергоснабжения при обстреле является вынужденной мерой. Которая применяется для того, чтобы не потерять целостность энергосистемы.

Самая масштабная атака РФ на энергетику Украины

Ранее глава "Укрэнерго" сообщал, что атака РФ по объектам энергетической инфраструктуры 22 марта стала самой большой за все время полномасштабной войны. Она была осуществлена по разным регионам Украины, по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям, управляемым "Укрэнерго".

Он также отметил, что есть повреждения энергетических объектов во многих регионах – особенно досталось Харькову, где масштаб повреждений больше, чем в других местах. По словам Кудрицкого, враг целил в разные объекты энергосистемы:

генерацию;

высоковольтные подстанции;

подстанции операторов распределения.

"Есть ограничения энергоснабжения в разных регионах Украины, преимущественно на левом берегу Днепра. Подчеркиваю, это контролируемые ограничения, чтобы система работала целостно", – рассказал Кудрицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за массового обстрела в ряде регионов Украины зафиксированы перебои с интернетом. Наихудшая ситуация – в Харьковской области, где сразу в нескольких городах уровень связи оценивается в менее 30%.

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