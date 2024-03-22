В Украине массовые перебои с интернетом: где он практически отсутствует

В ряде регионов Украины зафиксированы перебои с интернетом. Причина – массовая атака России по энергетическим объектам страны. Наихудшая ситуация – в Харьковской области, где сразу в нескольких городах уровень связи оценивается в менее 30%.

Об этом сообщили специалисты Netblocks. По их данным:

в Купянске интернет отсутствует полностью;

в Солоницевке уровень связи составляет лишь 20%;

в Харькове и Песочине – 22%;

в Староконстантинове – 26%.

Сложная ситуация также в Каменском Днепропетровской области – здесь уровень соединения составляет лишь 28%. А также:

Хмельницком – 33%;

Ильинцах (Винницкая область) – 43%;

Бершади (Винницкая область) – 47%.

"Сетевые данные фиксируют дополнительное сокращение подключений в Полтаве, Сумах и Кировограде. Причина – власти страны применяют экстренное отключение электроэнергии после сегодняшних ракетных атак со стороны России", – рассказали аналитики.

В Украине ввели графики отключения света

Перебои с интернетом в Украине связаны с атакой Россией объектов критической энергетики страны. В частности, была обстреляны теплоэлектростанции ДТЭК, ДнепроГЭС.

В связи с этим в Украине применяют аварийные и превентивные графики отключения электроэнергии. В частности, они уже затронули:

Днепропетровскую;

Полтавскую;

Сумскую;

Одесскую;

Донецкую области.

Кроме того, оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. По состоянию на утро 22 марта, город полностью обесточен.

Как сообщал OBOZ.UA, атака РФ по объектам энергетической инфраструктуры 22 марта стала самой большой за все время полномасштабной войны. Атака была осуществлена по разным регионам Украины, по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям, управляемым "Укрэнерго".

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