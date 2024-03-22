В Украине из-за масштабной атаки РФ ввели графики отключения электроэнергии: где худшая ситуация и когда восстановят свет

Россия 22 марта нанесла повреждение ряду объектов критической энергетики. Военные преступники обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК, ДнепроГЭС. Аварийные отключения и превентивные графики отключения были введены в Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях. Полностью обесточен Харьков.

"Ночью враг совершил массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакована теплоэлектростанция ДТЭК. Информация о пострадавших проверяем. Серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно приступили к устранению последствий и возобновлению работы оборудования", – пояснили в ДТЭК.

В Днепропетровской области происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. "Повреждены объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии", – сообщают в ДТЭК.

Графики в Полтавской области. На Полтавщине и применены превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений на все 10 очередей. Ситуация – на контроле. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

В результате ракетных ударов по объектам энергосистемы Украины временно введены графики аварийных отключений в Сумской общине. Сейчас с 6:15 – аварийные отключения по 1 и 5 очередям, с 06:40 – 6,8 очереди. Отключения происходят в соответствии с разработанными графиками АО "Сумыоблэнерго". Просмотреть графики отключений можно по ссылке.

Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. Город полностью обесточен по состоянию на утро 22 марта.

В Кривом Роге введены графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы, сообщил глава ВА города Александр Вилкул.

"Для устранения последствий ударов задействованы все службы, но сейчас сказать, сколько на это нужно времени очень сложно. Делается все возможное. Поэтому, по возможности, держите запас воды, заряженные гаджеты и павербанки. Все 213 Пунктов несокрушимости в городе работают - каждый может воспользоваться в любое время", – отметил Вилкул.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта оккупанты устроили массированную ракетную атаку на Украину. Враг поднимал в небо в общей сложности 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, совершивших пуски 31 ракеты из российских городов Волгодонск и Энгельс. 22 марта россияне атаковали украинскую энергетику.

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