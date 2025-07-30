Удар по теневому флоту России: Украина получила мощный инструмент для новых санкций

Украина теперь официально сможет накладывать санкции на конкретные корабли и самолеты, которые участвуют в теневой деятельности России. Ожидается, что это позволит эффективнее блокировать пути обхода санкций и ограничить военную логистику врага.

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Об этом говорится в законопроекте №13020 о внесении изменений в Закон Украины "О санкциях" относительно применения санкций к судам, воздушным судам. Его сегодня, 30 июля, подписал президент Украины Владимир Зеленский. 16 июля соответствующий законопроект депутаты Верховной Рады приняли в целом 291 голосом (поименное голосование смотрите ниже на этой странице).

Ранее украинское законодательство не давало возможности санкционировать технику и транспорт, только людей и компании. Это создавало серьезный пробел в борьбе с так называемым теневым флотом РФ – сетями судов, которые помогают России обходить международные ограничения, – говорится в пояснительной записке к документу.

По данным украинской разведки, на которые ссылаются авторы законопроекта, таких судов насчитывается не менее 1025 единиц. Они активно участвуют в перевозке нефти, нефтепродуктов, оружия и даже военных.

Новый закон позволяет:

применять персональные санкции к конкретным кораблям и самолетам;

арестовывать или ограничивать деятельность техники, представляющей угрозу;

техники, представляющей угрозу; усилить контроль за теневыми логистическими маршрутами РФ;

за теневыми логистическими маршрутами РФ; использовать юридические механизмы для реальной блокировки активов агрессора.

Введение санкций против транспорта, а не только лиц приближает Украину к мировой практике борьбы с обходными логистическими схемами, которые Россия активно использует после полномасштабного вторжения. Любое судно или самолет, участвующий в перевозках, которые вредят нацбезопасности Украины, может быть включено в санкционный список, арестовано или заблокировано. Закон вступает в силу на следующий день после официальной публикации.

Кто голосовал за законопроект №13020: поименный список

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Зеленский подписал два указа, которыми введены в действие санкции против сотен лиц и компаний, связанных с российским ВПК, логистикой и теневым флотом, в том числе из Китая, ОАЭ и Ирана. Украина уже передала партнерам новые предложения к 19-му пакету санкций ЕС и ударила по критическим для РФ секторам.

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