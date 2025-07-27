Санкционный удар по российскому ВПК и теневому флоту: СНБО ввел новые ограничения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми введены в действие санкции против сотен лиц и компаний, связанных с российским ВПК, логистикой и теневым флотом, в том числе из Китая, ОАЭ и Ирана. Украина уже передала партнерам новые предложения к 19-му пакету санкций ЕС и ударила по критическим для РФ секторам.

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Об этом говорится в указах №554 и №555, которыми введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Документы закрепляют новые санкции против сотен физических и юридических лиц, в том числе из России, а также из третьих стран, которые помогают агрессору в обход существующих ограничений.

Указ №554 касается физических и юридических лиц, связанных с финансированием терроризма, поставками стратегического сырья, технологий и услуг в сфере российской военной промышленности. Санкции предусматривают блокирование активов, запрет на въезд, аннулирование украинских государственных наград, ограничения в банковской системе.

Указ №555 направлен на лиц и компании, которые напрямую или косвенно обеспечивают деятельность российского ВПК, теневого флота и логистики, обеспечивающей РФ технологиями двойного назначения. Министерство иностранных дел Украины обязано проинформировать иностранных партнеров и инициировать применение аналогичных ограничений за рубежом.

"Украина системно работает над синхронизацией санкций с международными партнерами. В 18-м пакете санкций ЕС мы идентифицировали 8 физических и 45 юридических лиц для синхронизации – в частности, компании из РФ, Китая, ОАЭ, Ирана. Они связаны с теневым флотом, обходными схемами, поставками товаров двойного назначения, а также с российским ВПК. Мы уже передали предложения в 19-й санкционный пакет ЕС", – прокомментировал ситуацию уполномоченный президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк.

По словам Власюка, Украина также сфокусировалась на отрасли критических материалов, которые имеют значение для ВПК РФ. "Мы ввели санкции против более 90 российских компаний и лиц, занимающихся добычей и переработкой редкоземельных металлов, в частности неодима, диспрозия, тербия, церия, иттрия, индия", – отметил он.

Власюк также отметил, что это ключевые элементы для производства микроэлектроники, БПЛА, систем наведения. Украина продолжает инициировать расширение санкций не только против непосредственных субъектов в РФ, но и против глобальной логистики, которая обеспечивает Россию товарами, технологиями и финансами.

В фокусе также криптовалютная инфраструктура, которую РФ активно использует для обхода западных ограничений. Власюк также отметил, что работа в этом направлении продолжается в постоянном взаимодействии с партнерами из ЕС, США, Великобритании, Японии, Южной Кореи и других стран.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за нового ценового потолка на нефть Россия может потерять до $30 миллиардов уже к концу 2025 года. Если санкционный механизм будет реализован в полном объеме, Кремль ежемесячно будет терять миллиарды на каждом барреле.

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