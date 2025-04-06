Учителям в Украине готовы платить более 40 тысяч: какой предмет нужно преподавать
В Украине учителя английского языка пользуются высоким спросом: на платформах для поиска работы можно найти несколько сотен вакансий. Некоторые компании готовы платить этим специалистам зарплату в размере более 40 000 грн.
Так, центр иностранных языков ищет преподавателя английского на зарплату от 20 000 до 50 000 грн. Для работы среди прочего требуются:
- уровень владения английским – Advanced/Proficiency;
- умение планировать и проводить занятия;
- законченное высшее образование (филолог, преподаватель, переводчик), "однако предпочтение отдается высокому уровню владения языком и умению преподавать".
Онлайн-школа английского языка для детей ищет преподавателя на зарплату от 27 800 до 44 500 грн. "Ты будешь проводить индивидуальные уроки заинтересованных в обучении детей от 4 до 13 лет на нашей современной интерактивной платформе", – говорится в объявлении.
Образовательная компания готова платить преподавателю от 20 000 до 40 000 грн. Среди обязанностей:
- Преподавать для взрослых или подростков в группах.
- Объяснять грамматику, расширять словарный запас, тренировать разговорные навыки.
- Использовать интерактивные методики, "которые помогают заговорить побыстрее".
За работу на дому готовы платить больше 50 тысяч
В то же время, в Украине все более популярной становиться удаленная работа – количество таких вакансий на кадровых порталах достигает нескольких тысяч. Это связано с тем, что она позволяет зарабатывать хорошие деньги не выходя из дома. При этом некоторые работодатели готовы платить сотрудникам большие зарплаты.
Так, IT-компания ищет менеджера по продажам на зарплату от 30 000 до 50 000 грн. Среди требований:
- умение вести переговоры;
- навыки проведения презентаций;
- грамотный разговорный и письменный украинский и русский языки, а знание английского и других языков "будет преимуществом".
А образовательное агентство готово платить от 25 000 до 50 000 грн менеджеру по образованию за границей. Среди необходимых навыков:
- английский язык на уровне Upper-Intermediate и выше,
- коммуникабельность, клиентоориентированность.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2025 году в Украине не будут повышать минимальную зарплату. Причина – отсутствие на это средств в госбюджете.
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