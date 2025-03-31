В Украине за работу на дому готовы платить больше 50 тысяч: кого ищут
В Украине все более популярной становиться удаленная работа – количество вакансий по ней на кадровых порталах достигает нескольких тысяч. Это связано с тем, что она позволяет зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить сотрудникам от 50 тыс. грн и выше.
Так, IT-компания ищет менеджера по продажам на зарплату от 30 000 до 50 000 грн. Среди требований:
- умение вести переговоры;
- навыки проведения презентаций;
- грамотный разговорный и письменный украинский и русский языки, а знание английского и других языков "будет преимуществом".
Гостиничная управляющая компания предлагает от 50 000 до 60 000 грн менеджеру по туризу. Ключевой задачей будет продажа услуг компании по входящим теплым обращениям покупателей – через звонки, сообщения в Instagram и Facebook.
Образовательное агентство готово платить от 25 000 до 50 000 грн менеджеру по образованию за границей. Среди необходимых навыков:
- английский язык на уровне Upper-Intermediate и выше,
- коммуникабельность, клиентоориентированность.
Украинцев будут чаще увольнять, чем нанимать на работу
В ближайшее время в основных секторах экономики Украины не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых во всех ключевых сферах.
Среди предприятий сферы услуг:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;
- нанимать новых – 8%;
- проводить увольнения – 14%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди предприятий сферы промышленности:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 81%;
- нанимать новых – 8%;
- проводить увольнения – 11%, что почти в 1,4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди торговых предприятий:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 83%;
- нанимать новых – 8%;
- проводить увольнения – 9%, что немногим превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди предприятий сферы строительства:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 65%;
- нанимать новых – 15%;
- проводить увольнения – 19%, что почти в 1,3 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2025 году в Украине не будут повышать минимальную зарплату. Причина – отсутствие на это средств в госбюджете.
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