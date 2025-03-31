В Украине за работу на дому готовы платить больше 50 тысяч: кого ищут

В Украине все более популярной становиться удаленная работа – количество вакансий по ней на кадровых порталах достигает нескольких тысяч. Это связано с тем, что она позволяет зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить сотрудникам от 50 тыс. грн и выше.

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Так, IT-компания ищет менеджера по продажам на зарплату от 30 000 до 50 000 грн. Среди требований:

умение вести переговоры;

навыки проведения презентаций;

грамотный разговорный и письменный украинский и русский языки, а знание английского и других языков "будет преимуществом".

Гостиничная управляющая компания предлагает от 50 000 до 60 000 грн менеджеру по туризу. Ключевой задачей будет продажа услуг компании по входящим теплым обращениям покупателей – через звонки, сообщения в Instagram и Facebook.

Образовательное агентство готово платить от 25 000 до 50 000 грн менеджеру по образованию за границей. Среди необходимых навыков:

английский язык на уровне Upper-Intermediate и выше,

коммуникабельность, клиентоориентированность.

Украинцев будут чаще увольнять, чем нанимать на работу

В ближайшее время в основных секторах экономики Украины не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых во всех ключевых сферах.

Среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 14%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 81%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 11%, что почти в 1,4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 83%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 9%, что немногим превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы строительства:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 65%;

нанимать новых – 15%;

проводить увольнения – 19%, что почти в 1,3 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2025 году в Украине не будут повышать минимальную зарплату. Причина – отсутствие на это средств в госбюджете.

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