Учителям в Украине готовы платить 50 тысяч: какой предмет нужно преподавать

В Украине серьезно востребованной является профессия учителя английского языка – количество вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом зарплаты таким специалистам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить около 50 000 грн.

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Так, школа иностранных языков ищет преподавателя на зарплату от 30 000 до 50 000 грн. Среди требований: знание английского на уровне С1, опыт работы от 1 года. Впрочем, отмечается, если опыта преподавания нет, школа может предложить обучение.

Центр иностранных языков ищет преподавателя английского на зарплату от 20 000 до 50 000 грн. Для работы среди прочего требуются:

уровень владения английским Advanced/Proficiency;

умение планировать и проводить занятия;

законченное высшее образование (филолог, преподаватель, переводчик), "однако предпочтение отдается высокому уровню владения языком и умению преподавать".

Другой центр английского языка ищет преподавателя на зарплату от 30 000 до 45 000 грн. К кандидату выдвигают ряд требований, среди которых:

высшее образование по специальности "Преподаватель английского языка" – или эквивалентное;

опыт преподавания английского языка не менее 2-х лет;

свободное владение английским языком на уровне не ниже С1.

Украинцам "занижают" зарплаты

В целом же, по данным большого кадрового портала, при поиске работы украинцы запрашивают более высокие зарплаты, чем готовы им предложить работодатели. В среднем, в своих резюме соискатели указывают желаемый доход в 28 265 грн, тогда как средняя зарплата в вакансиях составляет 23 421 грн. Т.е., работодатели готовы платить почти на 5 000 меньше того, что просят украинцы.

Самый большой же разброс между желаемой зарплатой и той, которую готовы обеспечить работодатели, зафиксирован в сферах Сельское хозяйство, агробизнес и Страхование – в них разница составляет более 16 000 грн. Так:

Спрециалисты в сельском хозяйстве запрашивают зарплату на среднем уровне уровне 41 610 грн, а работодатели готовы платить им в среднем 25 476 грн.

Страховщики хотят зарабатывать в среднем 44 304 грн, а им предлагают 28 127 грн.

В то же время, в сфере недвижимости средняя зарплата в вакансиях составляет 44 123 грн. А Средняя запрашиваемая – 40 218 грн. Т.е., соискатели просят почти на 4 000 грн меньше, чем им готовы платить.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в ближайшее время резких изменений на рынке труда Украины не ожидается: в основных секторах экономики не предвидится ни существенного увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее, часть компаний всё же планирует пересматривать численность персонала. Причем эти ожидания часто негативные: в ряде ключевых отраслей увольнения будут происходить значительно чаще, чем наем новых сотрудников.

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