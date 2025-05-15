Украинцам "занижают" зарплаты: работодатели хотят платить меньше, чем рассчитывают соискатели

При поиске работы украинцы запрашивают более высокие зарплаты, чем готовы им предложить работодатели. В среднем, в своих резюме соискатели указывают желаемый доход в 28 265 грн, тогда как средняя зарплата в вакансиях составляет 23 421 грн. Т.е., работодатели готовы платить почти на 5 000 меньше того, что просят украинцы.

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Самый большой же разброс между желаемой зарплатой и той, которую готовы обеспечить работодатели, зафиксирован в сферах Сельское хозяйство, агробизнес и Страхование – в них разница составляет более 16 000 грн. Так:

Спрециалисты в сельском хозяйстве запрашивают зарплату на среднем уровне уровне 41 610 грн, а работодатели готовы платить им в среднем 25 476 грн.

Страховщики хотят зарабатывать в среднем 44 304 грн, а им предлагают 28 127 грн.

В сфере строительства и архитектуры разница составляет почти 11 000 грн. Так:

Соискатели надеются на зарплату в средние 37 982 грн.

Им готовы платить в среднем 27 289 грн.

На меньшее, чем хотят, приходится рассчитывать и руководителям. Они просят в среднем 55 858 грн, тогда как им предлагают в среднем 45 941 грн. Разница – почти 10 000 грн.

В то же время, в сфере недвижимости средняя зарплата в вакансиях составляет 44 123 грн. А Средняя запрашиваемая – 40 218 грн. Т.е., соискатели просят почти на 4 000 грн меньше, чем им готовы платить.

Еще в нескольких сферах соискатели просят совсем ненамного меньше того, что им готовы предложить. В частности:

В СМИ и полиграфии – менее, чем на 100 грн.

В медицине и фармацевтике – на 315 грн.

Что происходит на рынке труда Украины

В целом же в ближайшее время резких изменений на рынке труда Украины не ожидается: в основных секторах экономики не предвидится ни существенного увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений.

Тем не менее, часть компаний всё же планирует пересматривать численность персонала. Причем эти ожидания часто негативные: в ряде ключевых отраслей увольнения будут происходить значительно чаще, чем наем новых сотрудников.

"Предприятия строительства были настроены на увеличение численности персонала, торговли – не ожидали изменений. А руководители предприятий промышленности и сферы услуг ожидали уменьшения общей численности работников", – рассказали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинские работодатели активно ищут сотрудников на удаленную работу – на кадровых порталах таких вакансий насчитываются тысячи. При этом зарплаты за такую занятость предлагают большие – в отдельных случаях украинцы могут рассчитывать на около 40 000 грн.

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