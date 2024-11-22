Учителям хотели существенно повысить зарплаты, но денег на это нет: какая нужна сумма

В Украине хотели существенно повысить зарплаты учителям – однако необходимых для этого 23 млрд грн не нашлось. В то же время, если президент подпишет законопроект о повышении налогов № 11416-д, который, среди прочего, увеличит военный сбор до 3,5%, реальные зарплаты учителей уменьшатся.

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Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак ("Слуга народа"), передает "Украинские новости". Он отметил: для повышения зарплат учтелям необходимо 23 млрд грн.

"С 1 октября мы должны поднять зарплату учителям на 10%, но этого до сих пор не произошло. Мы заложили эти 10% плюс-минус 10% потребительской инфляции на следующий год и 3% компенсации за поднятие военного сбора. В сумме это как раз 23 миллиарда", – говорится в сообщении.

При этом он заверил: повышение зарплат учителям должно было стать значительным. Ведь их работа низкооплачиваемая.

"У нас нет компенсаторного механизма. Да, образовательную субвенцию оставили в том же объеме на следующий год, но оптимизация продолжается естественным путем. ... Мы говорим о действительно низких зарплатах. Это не 50-100 тысяч, которые могут пережить без индексации, и даже не зарплата народного депутата, которая действительно маленькая", – резюмировал Бабак.

В то же время, отметим, в начале ноября Кабмин принял решение о ежемесячных доплатах к зарплатам учителей. Так:

с 1 января 2025 года вводится ежемесячная "учительскую доплата" к заработной плате учителей в размере 1000 грн "на руки";

с 1 сентября 2025 года эта выплата увеличится до 2000 грн "на руки" каждому учителю.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, профессия учителя английского языка в Украине очень востребована – количество вакансий по нему на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом отдельные работодатели готовы платить таким специалистам 40 000 и даже 60 000 грн.

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