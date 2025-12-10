У Украины нет экономической границы: журналист показал, как контрабандисты проворачивают схемы в пункте пропуска

На границе Украины сложилась критическая ситуация из-за контрабанды. Преступники заручились поддержкой правоохранителей, которые обеспечивают "режим тишины" во время нелегального ввоза импорта, и таможенников, которые "закрывают глаза" на нарушения, поэтому есть основание утверждать об отсутствии экономической границы.

Об этом сообщил журналист Евгений Плинский. Он утверждает, что лично стал свидетелем, как патрульные полицейские – открыто и под прикрытием – следят за теми, кто заезжает близко к пунктам пропуска.

Ключевой элемент контрабандных схем

"В Украине сегодня фактически отсутствует экономическая граница. Это печальный факт, который можно не признавать, но от реальности не убежать. Более того, периметр вокруг пунктов пропуска охраняется контрабандистами и силовиками тщательнее, чем правительственный квартал, ведь обеспечение "тишины" при реализации контрабандных схем – ключевой элемент", – заявил журналист.

Он отметил, что поднял этот вопрос на заседании парламентской ВСК по вопросам защиты прав инвесторов, где обсуждали проблему контрабанды цветов. По словам Плинского, за последние пять месяцев только через пункт пропуска "Смильница" прошло контрабанды примерно на 150 млн долларов.

Как "стерегут" пункты пропуска от посторонних глаз

Чтобы обезопасить "серые" схемы, вокруг пунктов пропуска организуют периметр безопасности, который тщательно охраняют от "чужаков". В подтверждение он опубликовал видео, снятое возле "Смильницы", на котором снято, как именно контрабандисты реализуют свои схемы.

"Во время нашего пребывания в "зоне контрабанды" всего несколько часов нас тайно сопровождали два патрульных автомобиля полиции, которые вели нас, пока мы не выехали за 100-километровую зону от границы. Вместе с полицией наше присутствие контролировали и несколько гражданских авто", – пишет журналист.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что "черные импортеры" изобрели схему контрабанды кофе в Украину, которая позволяет им ежегодно завозить и реализовывать тонны этого товара нелегально. В результате бюджет страны теряет около 1 млрд грн ежегодно.