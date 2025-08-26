Украину заваливают контрабандным продуктом: каждая третья пачка – подделка

"Черные импортеры" изобрели схему контрабанды кофе в Украину, которая позволяет им ежегодно завозить и реализовать тонны этого товара нелегально. В результате бюджет страны теряет около 1 млрд грн ежегодно.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он объяснил, какие пути придумали контрабандисты и какие последствия это имеет для Украины и населения.

Как действуют "кофейные" схемы

Завозят кофе под видом цикория или вообще вчерную – то есть без всякого таможенного оформления.

Таким образом ежегодно мимо широко закрытых глаз таможенников и правоохранителей в Украину нелегально попадает 3 тыс. тонн кофе. Зато объемы "цикория", задекларированные на таможне к ввозу в Украину, за последние два года выросли в разы. В результате:

государство теряет более 1 млрд грн в год ;

; потребители получают некачественный, контрафактный товар.

"Неспособность государства к противостоянию мошенникам или способность некоторых "государственников" к участию в них поражает", – резюмировал Гетманцев и отметил, что направит обращение по этому вопросу в Государственную таможенную службу и Бюро экономической безопасности.

Цены на кофе могут взлететь

На фоне заморозков в Бразилии эксперты прогнозируют, что урожай кофе, арабики и робусты, в сезоне 2025-2026 годов сократится до 63,9 млн мешков по 60 кг – это на 2,1% меньше, чем в прошлом году. Это неизбежно повлияет на стоимость популярного тонизирующего напитка во всем мире и, в частности, в Украине.

Заморозки могут иметь долгосрочные последствия, ведь уже сейчас фиксируется ранний стресс для кофейных деревьев, что негативно скажется на урожае сезона 2026 года. "Инвесторы видят риски двойного удара – уменьшение предложения в этом году и вероятные проблемы в следующем. Это создает нервозность на рынке", – отмечают аналитики.

Хотя Украина и не является прямым игроком на рынке кофейных бирж, государство может почувствовать глобальные тенденции через импорт. Уже в прошлом году цены на кофе выросли почти на 70%, а с начала 2025 года добавили еще более 8%. Логично предположить, что новый виток ценовых скачков в мире приведет к подорожанию продукта и на украинских полках.

