У украинцев в супермаркетах отказываются принимать гривни определенных номиналов: куда обращаться

В украинских супермаркетах и магазинах кассиры могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты – прежде всего, больших номиналов. Аргументировать это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Однако это является нарушением законодательства – и, следовательно, поводом для обращения к руководству заведения с жалобой.

Об этом рассказали эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили:

Именно на кассиров возлагается обязанность самостоятельно следить за наличием необходимой суммы для сдачи.

для сдачи. Соответственно, требование предъявить определенную сумму или принуждение к размену крупной банкноты в другом месте следует рассматривать как неправомерное перекладывание сотрудником магазина своих обязанностей на покупателя.

"Проблема отсутствия сдачи – не ваша ответственность. Если кассир продолжает утверждать обратное, следует обращаться к администрации магазина и указывать, что кассир пытается переложить свои обязанности на покупателя", – пояснили эксперты.

Бумажные гривни прекратили считаться деньгами

В то же время, следует помнить, что гривневые банкноты сразу ряда номиналов со 2 марта перестали быть платежными средствами. Это значит, что их нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать.

Речь идет о купюрах 2003-2007 годов выпуска сразу ряда номиналов. В частности:

1 грн;

2 грн;

5 грн;

10 грн.

Впрочем, замена таким купюрам уже готова. Это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк ввел в оборот модифицированные банкноты номиналом 200 гривен. От "старых" купюр их отличает наличие в правой верхней части патриотического лозунга: "Слава Украине! Героям слава!".

