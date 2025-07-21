У украинцев в супермаркетах отказываются принимать гривни определенных номиналов: куда обращаться

Отказ кассиров в супермаркетах и магазинах принимать определенные купюры и монеты является нарушением действующего законодательства. Даже в том случае, если кассиры объясняют это отсутствием возможности дать сдачу, такое поведение является неправомерным и служит основанием для подачи жалобы руководству торговой точки.

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Как разъяснили эксперты организации "Защиты прав потребителей", кассиры обязаны принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов без исключений. Кроме того, на кассиров возлагается обязанность самостоятельно следить за наличием необходимой суммы в кассе для выдачи сдачи.

"Проблема отсутствия сдачи – не ваша ответственность, а кассира. Если кассир продолжает утверждать обратное, следует обращаться к администрации магазина и указывать, что кассир пытается переложить свои обязанности на покупателя", – пояснили эксперты.

Также отмечается, что требование предъявить определённую сумму или принуждение к размену крупной банкноты в другом месте следует рассматривать как неправомерное перекладывание сотрудником магазина своих обязанностей на покупателя. Так же следует расценивать требование определенной суммы.

Супермаркеты обманывают при проведении акций

В то же время, напомнили в Госпродпотребслужбе, супермаркеты и магазины активно используют маркетинговые уловки, чтобы привлечь больше покупателей – в том числе и акционные скидки. Но на практике это нередко оборачивается обманом: на ценнике указана одна цена, а на кассе пробивают совсем другую.

Впрочем, отметили в службе, если на кассе озвучивают цену выше той, что указана на ценнике, покупатель имеет полное право требовать расчет по указанной сумме – ведь именно она повлияла на решение о покупке.

Но в то же время, подчеркивается, если права потребителя нарушены, а предприятие отказывается удовлетворить справедливые требования в соответствии с действующим законодательством, следует обращаться в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе. Адреса – по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, также в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверки. Это нарушение прав потребителя. А потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

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