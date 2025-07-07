Супермаркеты обманывают при проведении акций: украинцам рассказали, на что следует обращать внимание
Украинские супермаркеты и магазины активно используют маркетинговые уловки, чтобы привлечь больше покупателей – в том числе и акционные скидки. Но на практике это нередко оборачивается обманом: на ценнике указана одна цена, а на кассе пробивают совсем другую.
Об этом напомнили в Госпродпотребслужбе. Там пояснили: если на кассе озвучивают цену выше той, что указана на ценнике, покупатель имеет полное право требовать расчет по указанной сумме – ведь именно она повлияла на решение о покупке.
Также в службе подчеркнули: по закону любая реклама скидок и распродаж должна содержать четкую информацию. В частности:
- Где и когда проходит акция.
- Насколько снижена цена по сравнению с предыдущей или какой размер скидки применяется.
В то же время отмечается, что если права потребителя нарушены, а предприятие отказывается удовлетворить справедливые требования в соответствии с действующим законодательством, следует обращаться в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе. Адреса – по ссылке.
Супермаркеты обманывают украинцев с обменом товаров
В то же время, сообщили в Госпродпотребслужбе, украинские супермаркеты, магазины и другие торговые заведения обязаны производить обмен непродовольственных товаров, проданных по акции. Однако только если товар находится в надлежащем состоянии. Отказ же от этого является нарушением законодательства. Там отметили:
- товар можно обменять в течение 14 дней, не считая дня покупки;
- если же продавец установил более длительный срок, обмен можно проводить в течение всего этого времени.
При этом подчеркивается: обмен товара качества производится, если он не использовался. А кроме того, сохранены:
- его товарный вид;
- потребительские свойства;
- пломбы;
- ярлыки;
- расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.
Как сообщал OBOZ.UA, также в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя. А потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.
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