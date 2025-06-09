В супермаркетах обманывают украинцев: как обезопаситься от лишних трат

В супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя. А потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

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Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили:

Покупая товар на вес, следует обращать внимание, имеют ли средства измерительной техники поверочное клеймо.

Если нет, то покупатель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки.

Если товар продается на рынке, можно обратиться к его администрации – чтобы та предоставила измерительные приборы.

Согласно правилам торговли на рынках, "администрация обязана обеспечивать продавцов средствами измерительной техники".

В то же время, отметили эксперты, если исправность измерительного прибора не подтверждена, можно обратиться в Госпродпотребслужбу или в суд. "Так как ваши права потребителя нарушены", – объяснили специалисты.

Охранники в супермаркетах нарушают права покупателей

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться покупатели, – нарушение прав охранниками. Дело в том, что они:

чаще всего работают по найму через сторонние компании и не являются представителями самих заведений;

не имеют права требовать от покупателей оплату за поврежденный товар.

Если охранники все же настаивают на этом, то, отмечается, нарушают закон. А потому покупатели могут обращаться в полицию.

"Охранники не имеют права говорить, что делать с товарами, – часто они не представляют магазин. Если заставляют оплатить испорченный товар, это грубое нарушение многих статей Закона Украины "О защите прав потребителей". Поэтому можно обращаться в правоохранительные органы", – объяснили специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские супермаркеты, магазины и другие торговые заведения обязаны проводить обмен непродовольственных товаров, проданных по акции. Однако только если товар находится в надлежащем состоянии. Отказ же от этого является нарушением законодательства.

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