В условиях растущего давления санкций со стороны западных стран российские компании пытаются найти пути для продолжения своей деятельности на международных рынках. Одним из таких примеров является ООО "Планар", специализирующееся на производстве микроволновой электроники, имеющей дочернюю компанию в США – Cooper Mountain Technologies (CMT).

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Об этом идет речь в расследовании InformNapalm. "Планар", расположенная в Челябинске, занимает примерно 10% мирового рынка микроволновой электроники.

Компания активно сотрудничает с российским военно-промышленным комплексом, снабжая критически важными технологиями для разработки беспилотных летательных аппаратов, таких как "Иноходец" и "Орлан-10", а также систем радиоэлектронной борьбы. Также "Планар" участвовала в разработке автоматизированного рабочего места для проверки военной продукции для истребителей Су-57.

Но еще более интригующим является тот факт, что "Планар" ведет свою деятельность через базирующуюся в США Cooper Mountain Technologies (CMT). Это позволяет российскому производителю не только поставлять свою продукцию на американский рынок, но и получать западные компоненты для своих изделий.

Как отмечается в расследовании InformNapalm, несмотря на санкции, российская продукция все еще продолжает поступать на рынок США, в том числе в оборонный сектор.

Ключевой фигурой в этой схеме является Алексей Сурков, ранее возглавлявший российскую компанию SYNECTA, занимающуюся разработкой программного обеспечения для "Планар" и CMT. В начале 2023 г. он стал генеральным менеджером CMT в Европе, представительство которой расположено на Кипре. Этот офис выполняет функции логистического хаба, что значительно упрощает перемещение товаров между США, Европой и Россией. Благодаря этой цепочке необходимые компоненты могут обходить санкционные ограничения, попадая в РФ через Кипр.

Интересно, что, несмотря на санкции, филиал CMT не подвергся аналогичным ограничениям. Его продукция активно используется в оборонной и космической промышленности США. К примеру, компоненты CMT устанавливаются в спутниковых антеннах для Военно-морских сил США и применяются в различных проектах NASA.

"Планар" пытается скрыть свои связи с CMT, однако анализ продукции обеих компаний показал, что их характеристики, патенты и технологии полностью совпадают. Это говорит о том, что CMT фактически является продолжением российской компании на американском рынке.

"Необходимо, чтобы соответствующие американские службы обратили внимание на американский филиал российской компании "Планар" – Copper Mountain Technologies, а также осуществили проверку всей продукции CMT в американских оборонных изделиях. Ведь не стоит забывать пример использования, так называемых пейджеров, которые в определенный" время могут отправить сообщение – "С любовью из России!" – отметили расследователи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министерство Соединенных Штатов Америки ввело новые санкции против страны-агрессора России, касающиеся виртуальных финансовых операций. В частности, под ограничения попали российские сервисы обмена виртуальной валюты PM2BTC и Cryptex.

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